ضبط شخص لازعاج المواطنين بمكبرات صوت بدمياط

كتب محمود عبد الراضي

تداول إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" ، متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضرر خلاله صاحب الحساب من إحدى الخيام الرمضانية بمدينة دمياط الجديدة لقيام القائمين عليها بتشغيل موسيقى صاخبة مما يتسبب فى إزعاج قاطنى المنطقة .

بالفحص أمكن تحديد الخيمة الرمضانية المشار إليها وتبين إقامتها دون الحصول على التراخيص اللازمة ، وتم ضبط المدير المسئول والتحفظ على السماعات والمكبرات المتسببة فى إزعاج المواطنين .

كما تم أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التسبب فى إزعاج المواطنين.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.