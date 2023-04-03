صحة المنوفية: إجراء 30 عملية جراحية بمستشفى رمد منوف خلال 48 ساعة

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من إجراء 30 عملية بمستشفى رمد منوف على مدار الثمانية وأربعين ساعة الماضية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.

وذلك بمشاركة فريق العمل بالمستشفى وبمشاركة كل من الدكتور علاء شحاتة مدير مستشفى رمد منوف، والدكتور إبراهيم البديوى استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد شبين الكوم، والدكتور أحمد يحيى استشارى الرمد، وإشراف الدكتورة أمانى المعداوى مسئول قوائم الانتظار بالمديرية، وتنفيذا لتعليمات كل من الدكتور أسامة الشلقانى وكيل المديرية، والدكتور أحمد سمير مدير عام إدارة العلاجى بالمديرية، والدكتور محمد سلامة مدير إدارة المستشفيات، وبمشاركة فريق العمل بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال.