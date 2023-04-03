صحة المنوفية: دورات تدريبية مكثفة لرفع كفاءة أطباء النساء والتوليد والباطنة

المنوفية – محمود شاكر

عقدت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، محاضرة تدريبية بعنوان IVF Protocols وذلك بقاعة التدريب بديوان عام المديرية، لرفع كفاءة أطباء النساء والتوليد والباطنة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناء على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبى المهنى والتطوير المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

ألقى المحاضرة الدكتورة إيمان مصطفى عبد العزيز استشارى النساء والتوليد ومدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، وبلغ عدد المنتفعين من البرنامج التدريبى 23 طبيبا بشريا، وذلك لرفع كفاءة الأطباء البشريين تخصص النساء والتوليد.

على صعيد آخر وتزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك تم عقد محاضرة تدريبية بعنوان Diabetes in Ramadan.

والتى قام بإلقائها الدكتور هيثم سلامة استشارى طب الأسرة بإدارة الطب العلاجى بالمديرية، وتناولت معلومات عن كيفية التعامل مع مرضى السكر فى رمضان وإعطاءهم المعلومات اللازمة أثناء الصيام ونظام الغذاء المناسب لهم وبلغ عدد المنتفعين من البرنامج التدريبى 22 طبيبا بشريا تخصص باطنة ولضمان كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية بالمنوفية.

جاء ذلك فى إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية لشهر مارس الحالى والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات التابعة للمديرية، وتم التنظيم بإشراف الدكتورة إيمان مصطفى مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية، والدكتورة عائشة الأبيض مسؤل التدريب بالإدارة.