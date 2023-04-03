"شيبا إينو" كلب أثار به إيلون ماسك الجدل بعد اختياره شعار تويتر

كتب أحمد علوى

أثار الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الجدل حول العالم بعدما قام باستبدال شعار منصة تويتر بشعار العملة المشفرة "دوج كوين"، وهو ما اثار التساؤلات لمعرفة هذه السلالة غير المنتشرة بشكل كبير حول العالم.

تعتبر سلالة شيبا إينو احد السلالات اليابانية الأصل وهى ضمن 6 هى واحدة ضمن 6 انواع اخرى يابانية، ويعتبر النسخة المصغرة من سلالة أكيتا اليابانية، فهو يشبهها بشكل كبير وإنما يتميز الـ"شيبا اينو" بحجمه الصغير الذى لا يتخطى الـ40 سنتيمترا.

وشيبا إينو هي سلالة قصيرة وصغيرة، يتراوح قياسها بين 37 و 40 سم، ويمكن أن يصل وزنها إلى 10 كجم، يتناسب شكل جسمها مع هيكلها العظمي وعضلاتها، وتبلغ النسبة بين ارتفاع الجسم والطول 10:11.

وتعد سلالة شيبا إينو مناسبة أكثر لأصحاب الكلاب الذين لديهم الصبر والخبرة فى التعامل مع الكلاب وتدريبها، وخاصة إن كانت تعيش فى المنزل وليس فى حديقة واسعة او حظيرة خاصة بالكلاب.

وتحتاج تلك السلالة إلى الخبرة لان سلوكيتها تتسم ببعض العند ، وتفضل على القيام بالأشياء بطريقتها الخاصة، لكنها بشكل عام كلاب نظيفة وعديمة الرائحة.

وعن شعرها فهو مثل أغلب الكلاب يتساقط على مدار العام، وبالطبع تحتاج إلى التسريح بفرشاة خاصى ( تمارة) خاصة في فصلى الخريف والربيع. ويمكن أن يعيش كلب شيبا إينو حتى خمسة عشر عامًا.