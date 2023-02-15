اليوم السابع
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الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:14 ص
أكرم القصاص
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كلب يصبح المدير التنفيذى فى تويتر.. وماسك يصفه بـ "المذهل"

الأربعاء، 15 فبراير 2023 11:10 ص
كلب يصبح المدير التنفيذى فى تويتر.. وماسك يصفه بـ "المذهل" إيلون ماسك
وكالات

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أعلن الملياردير إيلون ماسك، مالك شركة "تويتر" الأمريكية، عن تعين مدير تنفيذي جديد للموقع.

نشر ماسك تغريدة مرفقة بصورة كلب، معلقا عليها قائلا: "الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر مذهل".

 

 

وظهر في الصورة كلب من نوع "شيبا اينو" مرتديا سترة كتب عليها المدير التنفيذي، واصفا إياه بالمثالي للوظيفة وأنه أفضل بكثير من ذلك الرجل الآخر، معلقا بتغريدات أخرى على الصورة.

يذكر أنه في وقت سابق أفادت تقارير أن عدد الموظفين داخل شركة "تويتر" انخفض بنسبة 80% تقريبا، منذ استحواذ ‏الملياردير إيلون ماسك عليها العام الماضي.‏

وقام إيلون مايك بتغيير العمليات اليومية لشركة "تويتر"، بما في ذلك تسريح المديرين التنفيذيين، الذين كانوا مسؤولين عن خصوصية المنصة والأمن السيبراني والرقابة.

 


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