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شرطة نيويورك: من يحتج على محاكمة ترامب عليه الالتزام بالسلمية

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:17 م
شرطة نيويورك: من يحتج على محاكمة ترامب عليه الالتزام بالسلمية ترامب
كتب أحمد عرفة

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قالت شرطة نيويورك، إن من يحتج على محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عليه الالتزام بالسلمية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضافت شرطة نيويورك: مستعدون لتأمين محاكمة دونالد ترامب ولن نتسامح مع أي عنف.

يأتي هذا بعدما قال عمدة نيويورك: لم نرصد أي محاولات للعنف حتى الآن بشأن محاكمة.

وقبلها قالت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يغادر فلوريدا متجهًا لنيويورك استعدادًا للمثول للمحاكمة غدًا.

يأتي هذا بعدما حذر المدعي العام لنيويورك من أي أعمال شغب خلال محاكمة دونالد ترامب.

واحتشد مؤيدون للرئيس السابق دونالد ترامب على طريق المطار الذي سيمر فيه، فى الوقت الذي يستعد فيه لمغادرة مطار فلوريدا فى طريقه إلى مانهاتن لمواجهة قضية قدمتها بحقه ممثلة بالولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز"، حذر المدّعي العام لنيويورك من أي أعمال شغب خلال محاكمة ترامب.


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