اليوم السابع
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الإثنين، 03 أبريل 2023 06:52 م
أكرم القصاص
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رئيس بلدية نيويورك يحذّر من أيّ أعمال شغب خلال محاكمة ترمب

الإثنين، 03 أبريل 2023 06:45 م
رئيس بلدية نيويورك يحذّر من أيّ أعمال شغب خلال محاكمة ترمب رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز
وكالات

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حذّر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز الاثنين من أنّ أيّ شخص في المدينة سيتوسّل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سيتمّ "توقيفه ومحاسبته أيّاً كان".

وقال آدمز خلال مؤتمر صحافي عشية مثول ترمب أمام المحكمة "في الوقت الذي يفكّر فيه بعض مثيري الشغب بالمجيء إلى مدينتنا (الثلاثاء)، رسالتنا واضحة وبسيطة: (تحكّموا بأنفسكم)".


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