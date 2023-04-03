شباب كفر الشيخ: المشاركة في برنامج تدريب الفتيات ومشروع خدمى للحد من التلوث

كفر الشيخ- محمد سليمان

تشارك الفتيات من أعضاء مركز شباب كفر الشيخ ، فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات "ريحانه" تحت رعاية إنتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 1 حتى 6 إبريل الجارى، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

من جانبه أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن البرنامج القيادى لتدريب الفتيات "ريحانه" يشارك به من المحافظة خمسة فتيات و يشارك على مستوى الجمهورية 200 فتاة من كافة محافظات مصر للمرحلة العمرية من 13 حتى 17 سنة تنظمه الإدارة المركزية لتنمية النشء، برئاسة الدكتورة جيهان حنفى رئيس الإدارة المركزية و الإدارة العامة لرعاية الموهوبين والمبدعين وتم اختيار المشاركات بناءً على المقابلات الشخصية بعد إطلاق لينك التسجيل على صفحة وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الفعاليات تتضمن محاضرات حول القيادة، الحقوق القانونية، ريادة الأعمال، الإتيكيت، المشاركة المجتمعية، التوعية بمخاطر ختان الإناث والزواج المبكر بالإضافة إلى لقاءات حوارية تفاعلية.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المشروع الخدمي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لأعضاء الجوالة والجوالات بمركز شباب الإيمان التابع لإدارة شباب الحامول، وزرع الفريق التطوعي بالأشجار بالقرية بالتعاون مع مجلس القرية، بالإضافة إلى وضع الأسلاك الشائكة حول حديقة مركز الشباب، ونظافة الملعب، وطلاء الجدران، وأعمدة الإنارة، ضمن خطة المشروع الخدمى، لنشر ثقافة العمل التطوعي، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ .

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المشروع يقدم ندوة توعوية عن مواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية وتبعاتها، والإجراءات الواجب اتباعها لحماية البيئة، ودور أعضاء الفرق الكشفية فى رفع الوعى وتشجيع نشر ثقافة العمل التطوعي، لخدمة المجتمع المدني من خلال مشاركتهم فى حملات تطوعية بالمؤسسات و الشوارع بالقرى والمدن.

يقام المشروع الخدمي للحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية لأعضاء الفرق الكشفية بمراكز شباب كفر الشيخ، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، وتنفيذ عبد الفتاح الوكيل، ومصطفى الخطيب، منسقى الجوالة والجوالات بالمديرية.