افتتاح الدورة الرمضانية لاتحاد شباب كفر الشيخ بقلين الموسم الثالث "دوري ساند"

كفر الشيخ- محمد سليمان

أطلق اتحاد شباب كفر الشيخ، الدورة الرمضانية الموسم الثالث "دوري ساند" بمركز شباب قلين، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

شهد حفل إفتتاح الدورة الرمضانية، إقامة مباراة بين فريقى الأهلي والهلال، وانتهت بفوز فريق الأهلي بنتيجة 2 /1، كما وجه المحاسب يسري أبو شعيشع المشرف العام على الدوري، الشكر لوزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، مشيراً إلى وضع الإتحاد هدف تنمية الوعى الرياضى لدى الشباب وتنمية اللياقة البدنية وإيجاد مناخ من التنافس الهادف بين الفرق المشاركة ونبذ العنف والتعصب وإعلاء قيمة التسامح والاخلاق والاحترام والروح الرياضية بين الشباب.

من جانبه أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المديرية تدعم الكيانات الشبابية التطوعية و كذلك اتحاد كفر الشيخ وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بدعم كافة الكيانات الشبابية التطوعية، مرحباً بانطلاق الدورة الرمضانية على ملاعب مراكز الشباب التي ينظمها الإتحاد لخدمة شباب المحافظة.

أضاف محمد قنديل، المشرف على قطاع قلين، أن الدورات الرمضانية من أبرز مظاهر الشهر الفضيل على المستوى الرياضي والشبابي، وفرصة كبيرة لتجمع اللاعبين ومحبي كرة القدم بكفر الشيخ، كما وجهت النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب المصري الشكر لوزير الشباب والرياضة لاهتمامه، وحرصه على دعمه للكيانات الشبابية بمحافظات مصر و لإتحاد شباب كفرالشيخ.

شهد الافتتاح حضور محمد المعداوي، رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، النائبة مها شعبان عضو مجلس النواب المصري، والكابتن عبد الحميد مصطفي، رئيس مجلس إدارة نادي كفر الشيخ، ومنسقي مراكز ومدن كفر الشيخ، ولفيف من قدامى اللاعبين بالمحافظة، وعدد من الكتاب الصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة، وسط حضور قيادات وأعضاء اتحاد شباب كفر الشيخ أمانة مركز ومدينة قلين.



افتتاح الدورة الرمضانية لإتحاد شباب كفر الشيخ



الدورة الرمضانية لإتحاد شباب كفر الشيخ