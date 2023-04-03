اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 08:03 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا فى أقصى الشرق الروسى

الإثنين، 03 أبريل 2023 07:58 ص
زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا فى أقصى الشرق الروسى آثار الزلزال
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي زلزالا، بلغت قوته 6.9 درجة، وفقا لبيانات المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الإثنين.

 

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الجيوفيزيائي أنه تم الإبلاغ عن زلزال بقوة 5.7 درجة، في حين أن كثافة الهزات الأرضية في العاصمة الإدارية بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، كانت 6 نقاط.

 

وبحسب بيانات المكتب فإن مركز الزلزال يبعد 48 كيلو مترا عن العاصمة الإدارية وعلى عمق 99.5 كيلو متر.

 

وبحسب موقع روسيا اليوم، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، فيما أفاد شهود عيان أن الهزة الأرضية تسببت في اهتزاز الجدران والنوافذ، كما أظهرت صور تساقط الأثاث والمواد الغذائية في المحلات التجارية.

 

وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عددا من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.

 

 


إقليم كامتشاتكا

زلزال

روسيا

كامتشاتكا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة