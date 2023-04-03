زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب إقليم كامتشاتكا فى أقصى الشرق الروسى

وكالات

شهد إقليم كامتشاتكا في أقصى الشرق الروسي زلزالا، بلغت قوته 6.9 درجة، وفقا لبيانات المكتب الجيوفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، ذكر المكتب الجيوفيزيائي أنه تم الإبلاغ عن زلزال بقوة 5.7 درجة، في حين أن كثافة الهزات الأرضية في العاصمة الإدارية بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، كانت 6 نقاط.

وبحسب بيانات المكتب فإن مركز الزلزال يبعد 48 كيلو مترا عن العاصمة الإدارية وعلى عمق 99.5 كيلو متر.

وبحسب موقع روسيا اليوم، لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا، فيما أفاد شهود عيان أن الهزة الأرضية تسببت في اهتزاز الجدران والنوافذ، كما أظهرت صور تساقط الأثاث والمواد الغذائية في المحلات التجارية.

وشهدت كامتشاتكا في الأسابيع الأخيرة عددا من الهزات الأرضية تراوحت قوتها بين 4 و6 درجات.