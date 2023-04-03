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رادار المخالفات.. اعرف عقوبتك بعد ارتكاب حادث مرورى بقانون المرور

الإثنين، 03 أبريل 2023 09:10 ص
رادار المخالفات.. اعرف عقوبتك بعد ارتكاب حادث مرورى بقانون المرور رادار_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نص قانون المرور الجديد الذى لا يزال يعرض بأروقة البرلمان، ولم يتم إصداره حتى الآن، على بنودا صارمة على مرتكب الحادث المرورى اثناء السير بالطرق ليتم ضبطه ومعاقبته للحد من تكرار وقوع الحوادث المرورية التي نراها بالمحاور الداخلية و الرابطة بين المحافظات .

وقال  مصدر أمنى ، إلى أن القانون اشتمل على أنه إذا اتهم قائد المركبة بارتكاب جريمة قتل أو إصابة خطأ فيجوز للنيابة المختصة أن تأمر بتعليق سريان رخصة القيادة المصرفة إليه لمدة لا تجاوز 30 يوماً ولها إذا رأت مد تعليقها أن تعرض الأمر على القاضى الجزئى للنظر فى مدة للمدة التى يحددها، كما نص القانون على أنه فى تكرار لارتكاب ذات الجريمة المرورية خلال سنة من ارتكاب الأولى تضاعف العقوبة.

 أوضح المصدر، إلى أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان تقر بأنه سيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل المتواجدة داخل الدولة لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها، وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

 


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