رئيس جامعة كفر الشيخ فى جولة تفقدية لموقع المدينة الطبية بالجامعة

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفرالشيخ ، أعمال إنشاء الموقع العام لمستشفى الطوارئ، والعيادات الخارجية والتعليم الطبى وأعمال التجهيزات فى مستشفى الأورام الجامعى، للوقوف على الحالة الإنشائية ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع فى إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، ومسؤولي الشركة الوطنية للمقاولات " جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".

وأكد رئيس الجامعة ، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التى تخدم المواطن وتحققت في هذا الملف العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، مشيرا إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بسرعة توفير التمويل اللازم للانتهاء من إنشاء مستشفى الطوارئ، وصولًا لدخولها الخدمة فى أقرب وقت لإنجاز هذا المشروع.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن الموقع العام للمدينة الطبية يشمل الأسوار والمداخل والبوابات والانارة لربط مسشتفى الطوارئ والعيادات الخارجية ومركز الأورام والخزان الرئيسي ببعضها البعض، ومن المقرر أن ينتهي العمل به بنهاية عام 2023.

وأشار أنه جاري العمل على توصيل خطوط الحريق الرئيسية لمستشفي الطوارئ والعيادات الخارجية ومركز الأورام وتجهيز اعمال الخزان الرئيسي للقطاع الطبي، وجاري ايضاً تنفيذ أعمال الحفر للاسوار بالإضافة إلى توصيل كابلات الكهرباء الرئيسية للمبانى.