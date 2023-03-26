اليوم السابع
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"الاقتصاد الأزرق".. دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين بكفر الشيخ

الأحد، 26 مارس 2023 03:17 م
"الاقتصاد الأزرق".. دورة تدريبية للمهندسين الزراعيين بكفر الشيخ دورة تدريبية لـ 60 مهندسا زراعيا بكفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نظمت كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ، عدد من الفعاليات والبرامج التدريبية، منها برنامجا تدريبيا لـ60 مهندسا زراعيا حول أمراض النباتات والوقاية منها، وذلك برعاية الدكتور  يحيى زكريا عيد عميد الكلية، ود. نجوى الخطيب رئيس قسم النبات الزراعي، تضمن البرنامج الاطلاع على أحدث المعلومات الزراعية، ومركبات وقاية النباتات، والأسمدة، والمنتجات الحيوية.
 
ويأتي ذلك في إطار سعي كلية الزراعة للنهوض بالعملية التعليمية، وربطها بمتطلبات سوق العمل، بإشراف الدكتور جبر عبدالونيس القط أستاذ أمراض النبات بالكلية، والدكتور متولي محفوظ سالم، أستاذ النبات الزراعي المساعد بالكلية.
 
كما أقامت ندوة بعنوان كيفية الوقاية من الإدمان والتعاطي حاضرها الدكتور سلام العربي، مشرف صندوق علاج الإدمان التعاطي، بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية وأعضاء المجتمع المحلي.
 
كما نظمت الكلية ندوة علمية بعنوان ’" الإقتصاد الأزرق ودوره في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، حاضرها الدكتور طارق توفيق الخطيب، أستاذ الاقتصاد الزراعي بالكلية، بحضور عدد العديد من رؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس، وعدد من الجهات المعنية بمفاهيم وتطبيقات تكنولوجيا الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.
 
وتناولت الندوة عدداً من المحاور الرئيسية من بينها مفهوم الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030 وطبيعة العلاقة بينها ، كما تناولت الندوة أيضاً الأبعاد الرئيسية للإقتصاد الأزرق ومجالاته وأنشطته المختلفة، كما استعرضت الندوة الوضع الراهن للاقتصاد الأزرق في مصر في ضوء إمكانات وموارد مصر الاقتصادية المائية المتاحة، كما استعرضت الندوة عدداً من الخبرات والتجارب الدولية في مجال الاقتصاد الأزرق، وخرجت الندوة بعدد من التوصيات الهامة التي يعول عليها في تحقيق نقلة نوعية في أنشطة مصر الزرقاء والتفعيل من دوره في ضوء رؤية ورسالة وأهداف التنمية المستدامة في مصر في ضوء رؤية مصر 2030.
 
جانب من الحضور في البرنامج التدريبي
جانب من الحضور في البرنامج التدريبي

الحضور بالندوة بزراعة كفر الشيخ
الحضور بالندوة بزراعة كفر الشيخ

دورة تدريبية ل 60 مهندسا زراعيا بكفر الشيخ
دورة تدريبية لـ 60 مهندسا زراعيا بكفر الشيخ
 
 
 

كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

الاقتصاد الازرق

رؤية مصر 2030

أمراض النباتات والوقاية منها



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