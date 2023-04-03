خبير: الاتهامات لن تقضى على مستقبل ترامب السياسي

كتب أحمد عرفة

قال توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، إنه لا يوجد أي مانع قانونى يحول دون تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أي تبرعات من مؤيديه لحملته الانتخابية المقبلة عام 2024.

ورد مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية، في تصريحات على قناة "القاهرة الإخبارية" على خضوع دونالد ترامب للمحاكمة غدًا الثلاثاء في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن تم توجيه لائحة اتهام له، أن هذه الاتهامات سقطت بالتقادم بعد مرور نحو 7 سنوات على وقوع الحادثة، إذ انقضت المهلة القانونية لإقامة الدعوى حسب الدستور الأمريكي.

وأوضح مدير التحالف الأمريكي أن هناك حملة اضطهاد سياسي ضد الرئيس الأمريكي السابق لما حاول أن يفعله للقومية الوطنية الامريكية تجاه العولمة الدولية التي يتمسك بها أصحاب ونفوذ الدولة العميقة في الولايات المتحدة، حيث إن المدعى العام ينتمى لليسار الأمريكي، وقاد حملة للقبض على ترامب الذي زادت شعبيته هذا الأسبوع واستطاع أن يحصل على 5 ملايين دولار خلال 48 ساعة بعد الاتهام الذي وجه إليه.

وبشأن إذا كانت التهم الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق معلنة أم قيد التنفيذ، أوضح "حرب" أن التهمة هي دفع أموال لسيدة من صندوق حملته الانتخابية السابقة لكنه لم يتم تحديدها ونظرت المحكمة الفيدرالية في الاتهام وأقرت بعدم صحته، موضحا أن منافسي ترامب يعولون على رفع الدعوى من جديد أمام المحكمة المحلية في ولاية نيويورك، وهو ما سيسقط حتمًا هذا الاتهام في المحاكم العليا في أمريكا، لأنه ليس للمحكمة المحلية في نيويورك أن تتسلط على المحكمة الفيدرالية.

واستبعد أن تقضي مثل هذه الاتهامات على مستقبل ترامب السياسي فهى ليست اتهامات قتل وإجرام، وإنما اتهامات تتعلق بالمصالح، فضلا عن أنه ليس من اختصاص المحكمة في نيويورك أن تضطلع بمهام المحكمة الفيدرالية صاحبة الحق في النظر في أمر المرشحين للانتخابات الرئاسية.