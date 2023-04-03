توعية رواد المساجد ومراكز الشباب بأهمية الحفاظ على مياه الشرب بسوهاج

واوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم تنظيم لقاءات توعوية لرواد مراكزالشباب ونقابات المهندسين والمهن الطبية لتوعية الاطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى ولتعريفهم بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا بالإضافة الى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية.