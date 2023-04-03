توعية رواد المساجد ومراكز الشباب بأهمية الحفاظ على مياه الشرب بسوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج سلسلة لقاءات لرواد المساجد لحثهم على ضرورة ترشيد استهلاك المياه والتعامل الامثل مع شبكات الصرف الصحى ..صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب وأضاف أنه تم تعريف المشاركين بطرق ترشيد استهلاك المياه ومراحل تنقية مياه الشرب والدور الذى تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه وأهمية استخدام القطع الموفرة لترشيد الاستهلاك والاستخدام الامن للصرف الصحي.
واوضحت أسماء سهيل مدير ادارة التوعية والتثقيف أنه تم تنظيم لقاءات توعوية لرواد مراكزالشباب ونقابات المهندسين والمهن الطبية لتوعية الاطفال من خلال استخدام مسرح العرائس والسلم والثعبان والمسابقات المائية للحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الامثل لشبكات الصرف الصحى ولتعريفهم بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء هذا بالإضافة الى مطالبة المشاركين بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة ونشر رسالة التوعية المائية.
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