اليوم السابع
Ads
الإثنين، 03 أبريل 2023 12:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير: سلسلة مطاعم شهيرة تغلق مكاتبها فى أمريكا مؤقتا استعدادا لتسريح موظفين

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:08 ص
تقرير: سلسلة مطاعم شهيرة تغلق مكاتبها فى أمريكا مؤقتا استعدادا لتسريح موظفين برجر
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن سلسلة مطاعم وجبات سريعة شهيرة قد أغلقت مكاتبها فى الولايات المتحدة لعدة أيام مع استعدادها لإبلاغ موظفيها بعمليات تسريح.

واستشهدت الصحيفة برسالة بريد إلكترونى داخلية من عملاق صناعة البرجر فى الولايات المتحدة، ومقره شيكاغو، يقول إن موظفى الشركة فى الولايات المتحدة وبعض موظفيها فى الخارج ينبعى أن يعملوا من المنزل فى الوقت الذى أبلغت فيه الشركة الناس بوضع وظائفهم.

 وقال تقرير وول ستريت جورنال إن سلسلة المطاعم ستبلغ موظفيها هذا الأسبوع بشأن قرارتها، كجزء من عملية إعادة هيكلة واسعة أعلنت عنها الشركة فى وقت سابق.

 وقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه فى حين أن سوق العمل الأمريكى لا يزال قويا، لكن عمليات تسريح الموظفين ارتفعت مؤخرا، خاصا فى قطاع التكنولوجيا، حيث لجأ العديد من الشركات إلى توظيف المزيد بعد انتعاشة حققتها فى فترة وباء كورونا. وقامت شركات مايكروسوفت وأمازون وميتا، المالكى لفيس بوك، وتويتر وغيرها بإعلان تسريح الآلاف من الموظفين فى الأشهر الأخيرة.

ويتوقع صناع القرار فى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى احتمال ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% بحلول نهاية العام، وهى زيادة كبيرة عادة ما تكون مرتبطة بالركود.

وتوظف سلسلة المطاعم الشهيرة أكثر من 150 ألف شخص، 70% منهم خارج الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد سجلت ارتفاعا فى مبيعاتها العالمية بنسبة 11% فى عام 2022، بينما ارتفعت المبيعات فى الولايات المتحدة بنسبة 6% تقريبا.  لكنها سجلت فى تقريرها السنوى الأخير بعض الصعوبات فى توفير عدد كاف من الموظفين فى بعض منافذ البيع.


سلسلة مطاعم شهيرة

تسريح موظفين

الاقتصاد الامريكى

البطالة فى امريكا

اخبار امريكا



الموضوعات المتعلقة

الولايات المتحدة تعزز قواتها فى الشرق الأوسط بعد الهجمات فى سوريا

السبت، 01 أبريل 2023 06:00 ص

الولايات المتحدة تحتفل بشهر التراث الوطنى العربى الأمريكى

السبت، 01 أبريل 2023 08:34 م

ارتفاع حصيلة ضحايا عاصفة تضرب شرق الولايات المتحدة إلى 20 قتيلا وإصابة العشرات

السبت، 01 أبريل 2023 11:16 م

أعاصير تتسبب في مقتل 21 شخصا في الولايات المتحدة

الأحد، 02 أبريل 2023 06:00 ص

تسليم مساعد إمبراطور المخدرات المكسيكى "التشابو" للولايات المتحدة

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:51 ص

ماكرون يزور الصين 5 أبريل.. والحرب الأوكرانية على رأس قائمة المباحثات

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة