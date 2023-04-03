تقرير: سلسلة مطاعم شهيرة تغلق مكاتبها فى أمريكا مؤقتا استعدادا لتسريح موظفين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن سلسلة مطاعم وجبات سريعة شهيرة قد أغلقت مكاتبها فى الولايات المتحدة لعدة أيام مع استعدادها لإبلاغ موظفيها بعمليات تسريح.

واستشهدت الصحيفة برسالة بريد إلكترونى داخلية من عملاق صناعة البرجر فى الولايات المتحدة، ومقره شيكاغو، يقول إن موظفى الشركة فى الولايات المتحدة وبعض موظفيها فى الخارج ينبعى أن يعملوا من المنزل فى الوقت الذى أبلغت فيه الشركة الناس بوضع وظائفهم.

وقال تقرير وول ستريت جورنال إن سلسلة المطاعم ستبلغ موظفيها هذا الأسبوع بشأن قرارتها، كجزء من عملية إعادة هيكلة واسعة أعلنت عنها الشركة فى وقت سابق.

وقالت وكالة أسوشيتدبرس إنه فى حين أن سوق العمل الأمريكى لا يزال قويا، لكن عمليات تسريح الموظفين ارتفعت مؤخرا، خاصا فى قطاع التكنولوجيا، حيث لجأ العديد من الشركات إلى توظيف المزيد بعد انتعاشة حققتها فى فترة وباء كورونا. وقامت شركات مايكروسوفت وأمازون وميتا، المالكى لفيس بوك، وتويتر وغيرها بإعلان تسريح الآلاف من الموظفين فى الأشهر الأخيرة.

ويتوقع صناع القرار فى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى احتمال ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% بحلول نهاية العام، وهى زيادة كبيرة عادة ما تكون مرتبطة بالركود.

وتوظف سلسلة المطاعم الشهيرة أكثر من 150 ألف شخص، 70% منهم خارج الولايات المتحدة.

وكانت الشركة قد سجلت ارتفاعا فى مبيعاتها العالمية بنسبة 11% فى عام 2022، بينما ارتفعت المبيعات فى الولايات المتحدة بنسبة 6% تقريبا. لكنها سجلت فى تقريرها السنوى الأخير بعض الصعوبات فى توفير عدد كاف من الموظفين فى بعض منافذ البيع.