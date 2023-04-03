بوتين يصدر مرسوما باستضافة مدينة قازان قمة "بريكس" عام 2024

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما تستضيف بموجبه مدينة قازان عاصمة جمهورية تتارستان اجتماع رؤساء دول مجموعة "بريكس" في العام 2024.



وذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الرئيس بوتين أوعز كذلك بموجب المرسوم بتأسيس لجنة تنظيمية برئاسة مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وسيتوجب على أوشاكوف في غضون شهر اختيار أعضاء اللجنة ووضع خطة عمل خلال فترة رئاسة روسيا لتحالف "بريكس" في العام 2024.



وتسلمت جمهورية جنوب إفريقيا من الصين في مطلع العام الجاري 2023 مهام رئاسة مجموعة "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.



وفي العام 2006، أنشأت روسيا والبرازيل والهند والصين مجموعة "بريك"، التي تحولت بعد انضمام جنوب إفريقيا إليها عام 2011 إلى "بريكس".

وتربط الدول الأعضاء اتفاقيات مصرفية ونقدية لتبادل العملات وزيادة التجارة بالعملات المحلية لتقليل الاعتماد على الدولار.