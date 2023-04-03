المركز التكنولوجى بحى المناخ يستقبل 2700 طلب خلال مارس فى بورسعيد.. تفاصيل

بورسعيد - محمد عزام

استقبل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ، منذ مطلع شهر مارس الحالي، 2700 طلب من أهالي الحي، جميعها ضمن 62 خدمة إلكترونية يقدمها المركز .

وأعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ، أن المركز استقبل أكثر من 4000 مواطن خلال شهر مارس، مؤكداً على إنهاء الطلبات المقدمة بنسبة 95%، وبلغت 2556 طلبا، وجار الانتهاء من 144 متبقية، يتوقف تنفيذها على استكمال أوراق من طالب الخدمة.

وطورت محافظة بورسعيد، المركز التكنولوجي بحي المناخ ضمن مراكز أخري لخدمة المواطنين أتاحت 62 خدمة إلكترونية من خلال الأحياء، ليتم فصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مما يعمل على قلة التعامل مع الموظفين، ضمن خطة الدولة لمكافحة الفساد، ومع التحول في منظومة التحول الرقمي من الخدمات الورقية إلى الأداء الإلكتروني، يساعد ذلك على تقصير مدة أداء الخدمة لأقل مدة.

ويقدم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المناخ، الخدمات المميكنة لأهالي الحي، ويمتلك 10 شبابيك بمساحة 75 متر مربع، مما يتيح إستيعاب 24 فرد في نفس الوقت، ويقدم 62 خدمة الآن، مما يضمن توفير الخدمات بكل راحة وسهولة وسرعة.

وتتميز منظومة التحول الرقمي التي يرتكز عليها العمل بالمركز هو التحصيل الإلكتروني لمقابل الخدمات "كهرباء، غاز، وغيرهما"، والتي يتم خلالها تأكيد السداد من خلال رسالة نصية على رقم هاتف المواطن.

وتتمثل الخدمات التي يقدمها المركز للمواطن في مجال التنظيم والمباني 25 خدمة أغلبها إصدار تراخيص بناء وهدم وإزالة وتوصيل مرافق دائمة أو مؤقتة ، وبمجال الإشغالات 4 خدمات منها إصدار أو إلغاء أو تجديد رخصة إشغال أو طلب إستراداد إشغالات ، فضلا عن 7 خدمات بمجال الإسكان من طلبات تمليك ونقل ترخيص في حالات الشراء والوفاة وشهادة سداد أو تغيير المسكن من إداري لشخصي .

كما تتضمن 14 خدمة المقدمة للمواطنين وبمجال الإيرادات ومنها طلبات للشكاوي والمصالح ووشحب ملفات وإرفاق مستندات و سداد مستحقات الدولة من رسوم نظافة وإيجارات ومتأخرات وميدونيات واقساط وغيرها، إضافة إلى 6 خدمات للمصاعد والطرق والأملاك كترخيص تركيب وتشغيل وعداد كهرباء وتجديد رخصة مصعد، وطلب تصريح حفر أهالي أو شركات ، فضلا عن 6 خدمات إتحاد الشاغلين من قيد إلغاء وإنضمام وتغيير وتجديد وغيرها.

ويعد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين أحد وسائل الحوكمة الإلكترونية؛ لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية من خلال شباك واحد يتحقق معه الهدف وهو حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها فى إطار من الشفافية والنزاهة.

ويهدف المركز إلي ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز .

وتشغيل دورات العمل من خلال تطبيقات موحدة في كافة الأحياء والمراكز والمدن وربطها مع ديوان عام المحافظة ، وربطها مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويعد العائد من الخدمة الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية وتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين، وتحقيق الترابط والتكامل بين الادارات فى أداء أعمالها من خلال الشبكة المحلية .



صورة المركز