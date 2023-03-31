"مناخ بورسعيد" يعلن زيادة مناطق الجمع المنزلي للقمامة إلى 22 منطقة

أعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ، اليوم الجمعة، انضمام منطقة جديدة لمنظومة الجمع المنزلي للقمامة في الحي وهي المنطقة الثامنة؛ لتصبح المنظومة بذلك تغطي 22 منطقة سكنية في نطاق الحي من قبل فرق العمل الميدانية برئاسة مدحت صالح مدير إدارة تحسين البيئة.

وأكد "بكري"، أنه يتم التوسع في مناطق الجمع المنزلي للقمامة يوما بعد يوم ؛ وتتمثل المناطق في ( الثامنة ، الثالثة ، الرابعة ،2 تعمير ، اللنش، وأبراج اللنش، الأولي ،الخامسة ، السابعة، خان الخليلي، قشلاق السواحل، اللوكس، أبراج الاستاد، الاجتماعي ، التعاوني ، الاستثماري، الحرية الصغيرة والكبيرة ، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو "النشار" ، 23 ديسمبر) .

وأوضح، أنه يتم المتابعة الدورية لتلك المنظومة وحوكمة العمل بها والتوسع فيها تباعاً،مشيراً إلي أن حي المناخ يطبق الحوكمة في تلك المنظومة مما ساعد على الانتشار السريع في 22 منطقة بالحي، مؤكداً علي شمول المنظومة كافة مناطق حي المناخ خلال شهر رمضان المبارك لتكتمل النقلة الحضارية للحي في مجال النظافة.

وتشمل آلية عمل المنظومة مرور سيارات النظافة الخاصة بحى المناخ علي المناطق المستهدفة، ثم يبدأ عمال الحي بجمع القمامة من المنازل لعدم إلقائها بالشوارع ، ونقلها من خلال السيارة في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالأحياء السكنية وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي بنطاق الحي.

وناشد الدكتور منصور بكري، رئيس حي المناخ، الأهالي بالتعاون مع الحي، فالمواطن والحي طرفي نجاح المنظومة، مؤكداً على أن خطة تنفيذ المنظومة تدريجية لتشمل كل المناطق تباعا وذلك بالتوازي مع أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات و الكنس ورفع الصناديق بالشوارع بنطاق الحي.

يأتي ذلك ضمن تنفيذ الخطة الشاملة للحي وإستمرار المتابعات الميدانية لكافة الأعمال الخدمية وتكثيف جهودها في ملف النظافة، وذلك لحرصهم على تحقيق الواجهة المشرفة للمحافظة بما يتماشى مع المشروعات التنموية والخدمية الجديدة، فضلاً عن تحقيق سبل الراحة للمواطنين والعمل المتواصل على رفع كفاءة وتحسين المناطق السكنية بجميع الأحياء، موجهاً باستمرار بذل المجهودات والعمل المكثف، للحفاظ على ما يتم إنجازه من تنمية وتطوير.