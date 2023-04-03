"القومى للمرأة" يشيد بتسليط الضوء على خطورة الزواج المبكر بمسلسل حضرة العمدة

كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومى للمرأة ، بالحلقة الحادية عشر من مسلسل حضرة العمدة، الذى يعرض فى رمضان، وذلك لتسليطها الضوء على قضية الزواج المبكر والذى يعد بمثابة جريمة يحرم الفتيات من أبسط حقوقهن.

ونشر المجلس القومى للمرأة جزءا من حوار جاء خلال الحلقة الحادية عشر من مسلسل حضرة العمدة الذى يتم عرضه خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة وللخدمات الإعلامية ومجموعة فنون مصر.

وجاء فى نص الحوار:

- صفية: "هو أنتِ ازاى متجوزة من 4 سنين ومعاكِ 4 عيال وعندك دلوقتى 18 سنة".

- سماح: "ايوة يا حضرة العمدة.. كبرونى بدرى .. انا كنت لسه عيلة ولقيتنى شايلة عيال وبيقولولى ياما.. مقدرتش استحمل قرطة عيال .. عرفتى انا كنت عايزة أولع فى روحى ليه .. دلوقتى انا تميت 18 سنة وهما عاوزين يخلوا العقد رسمي .. بس انا مش عاوزة.. انا عاوزة اتطلق".

- صفية : "وعشان تطلقي وتثبتى ان العيال ولادك .. يبقى لازم تتجوزى ..ولو اتجوزتى ممكن متعرفيش تتطلقي..هو انتوا عاملين قوانين خاصة بيكم انتوا بس.. يا جماعة إحنا قاعدين القعدة دى النهاردة عشان نحل المشكلة ..احنا جايين النهاردة مش نصعب الموضوع على بعض .. ثم إن الموضوع من بدايته غلط .. أنت وافقت تجوز بنتك وهى عندها 13 سنة .. انا مش مصدقة نفسي هتجنن .. وجوزها كان عنده 14 سنة.. يعنى انتوا كدا ارتكبتوا جريمة .. لو الختان سلو بلدكوا يبقى سلو بلدكوا جريمة.. لو جوازة ما بين عيلين عندهم 13 و 14 سنة سلو بلدكوا يبقى سلو بلدكوا جريمة".

وتعليقا على عرض هذه القضية ، أكد المجلس القومى للمرأة ، أن الزواج المبكر جريمة بحق فتياتنا، فهو يحرمهن من حقوقهن فى التعليم ويهدد حياتهن ويجعلهن أكثر عرضة للعنف، كما تزيد الأعباء المالية والحياتية التى لا يستطيعون توفيرها لأنفسهن ولأسرهن .

وتابع المجلس القومى للمرأة : وتتأثر الفتاة من الزواج المبكر بتأثيرات سلبية كثيرة من الممكن أن تودى بها إلى الموت، فهى تعرض حياتها للخطر بسبب عدم اكتمال نموها، ويؤدى اختلاف دورها الاجتماعي بشكل مفاجئ إلى تعرضها لضغوط نفسية شديدة.

وأكد المجلس سعيه للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة التى من ضمنها الزواج المبكر، حيث يقوم المجلس بالعديد من حملات التوعية لنشر الوعى بمخاطر الزواج المبكر كونه جريمة بحق فتياتنا.

ويهيب المجلس القومي للمرأة بالإبلاغ عن تلك الجريمة عن طريق الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة 15115 وخط نجدة الطفل 16000.