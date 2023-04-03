العراق وبريطانيا يبحثان العلاقات الثنائية وآخر المستجدات الإقليمية والدولية

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بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مع السفير البريطاني لدى بغداد مارك برايسون، العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين "أن مستشار الأمن القومي العراقي استقبل السفير البريطاني في بغداد، حيث بحث الجانبان آخر مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية على الصعيدين الدولي والإقليمي، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، لاسيما في مجال التدريب وتبادل الخبرات، والأمن السيبراني".



وشدد الأعرجي، بحسب البيان، على أهمية أن يعمل العالم على التهدئة وخفض تصعيد الأزمات بين الدول.. مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية لابد أن تنتهي من خلال الحوار والقنوات الدبلوماسية، لتجنيب العالم مآسي الحروب وتداعياتها.