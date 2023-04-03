اليوم السابع
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السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول

الإثنين، 03 أبريل 2023 11:00 م
السعودية تسلم هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور لعدد من الدول العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
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سلمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، لعدد من الدول وذلك في إطار جهودها لخدمة المسلمين وتلمس احتياجاتهم في هذا الشهر المبارك.


وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تسليم جمهوريتي موزمبيق وكازاخستان هدية خادم الحرمين من التمور والبالغة "5" أطنان لكل منهما، كما سلمت الوزارة وجبات إفطار الصائمين على الكوادر الطبية التي تعمل في مستشفى "ميد بارك" بالعاصمة التايلندية بانكوك، والبالغ عددهم 50 كادرًا، وذلك ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين الذي تنفذه الوزارة في مملكة تايلند خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام


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