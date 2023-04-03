الزراعة: الإفراج عن 160 ألف طن أعلاف ذرة وفول صويا بـ80 مليون دولار فى أسبوع

كتبت أسماء نصار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 24/3/2023 حتى 30/3/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 80 مليون دولار.

وأضاف القصير أن الإفراج شمل 114 ألف طن من الذرة بحوالى 41 مليون دولار وحوالى 45 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 34 مليون دولار، وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 5 مليون دولار ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من "16 أكتوبر حتى 30مارس الماضى 3.547 مليون طن منهم 2.540 مليون طن ذرة، 1.007 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 1.751مليار دولار .