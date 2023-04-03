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إصابة 2 فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق "المحلة ـ طنطا"

الإثنين، 03 أبريل 2023 10:52 م
إصابة 2 فى حادث تصادم سيارة مع دراجة نارية على طريق "المحلة ـ طنطا" إسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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شهد طريق المحلة طنطا تصادم سيارة بدراجة نارية  أمام قرية شبشير الحصة مركز طنطا، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات متفرقة وتم نقلهما لمستشفي المنشاوي بطنطا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق المحلة طنطا أمام قرية شبشير الحصة.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارة بدراجة نارية، نتج عنه اصابة 2  باشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات، وتم نقلهما للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 

محافظة الغربية

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اخبار الحوادث

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