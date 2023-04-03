إصابة طفل صدمته شاحنة أثناء عبوره شارع فرعى بحى الأمل بالوادى الجديد

أصيب طفل، منذ قليل، فى محافظة الوادى الجديد، بإصابات خطيرة بعد أن صدمته شاحنة نقل بمدينة الخارجة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل الطفل لمستشفى الخارجة التخصصى، والتى أمرت بتحويله فورا إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى مدير الوادى الجديد، من شرطة النجدة يفيد بإصابة الطفل عمر إبراهيم فتحى، 8 أعوام، بحى الأمل بمدينة الخارجة وتسببت فى الحادث فى إصابة الطفل بكسر فى عظام الجمجمة، وعلى الفور الدفع بسيارة الاسعاف لمكان الحادث ونقل الطفل لمستشفى الخارجة التخصصى، والتى أمرت بتحويله فورا إلى مستشفى أسيوط الجامعى لخطورة حالته، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.