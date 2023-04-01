الكسب غير المشروع يرصد حصول موظف على 2 مليون جنيه بالوادى الجديد

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الكسب غير المشروع فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الكسب غير المشروع .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين (موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الوادى الجديد) ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء وحدة سكنية – قطعتى أرض) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك.

قدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ (2) مليون جنيه.