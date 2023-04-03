أطعمة يجب تجنبها عند الإصابة بالصدفية.. منها الألبان

كتب حسام الشقويرى

بالنسبة لمعظم الناس، فإن النظام الغذائي المتوازن دون قيود هو الطريقة الأكثر صحة لتغذية أجسامهم بالوقود، لكن العيش مع حالة مزمنة مثل الصدفية (PsO) يمكن أن يجعل الكثير من خيارات نمط الحياة التي تبدو مباشرة مختلفة قليلاً عن المعتاد - بما في ذلك ما هو موجود في القائمة. تشير مؤسسة الصدفية الوطنية (NPF) إلى أنه على الرغم من عدم وجود نظام غذائي محدد يعالج مرض الصدفية ، فإن تناول أطعمة معينة وتجنبها قد يساعد في تخفيف الأعراض. يقول بريان توي ، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة في مستشفى بروفيدنس ميشن في ميشن فيجو ، كاليفورنيا: "بينما لا يمكن علاج الصدفية باتباع نظام غذائي وحده ، يمكن أن تساعد بعض التعديلات الغذائية في الواقع على تقليل شدة المرض"، وفقًا لما نشره موقع healthcentral

الارتباط بين النظام الغذائي والصدفية العلاقة بين النظام الغذائي والصدفية علاقة معقدة ، مع الكثير من الأمور المجهولة. "نحن نعلم أن السمنة قد ارتبطت بالتهاب في الجسم وهناك دراسات تظهر وجود علاقة بين مؤشر كتلة الجسم (BMI) وشدة الصدفية" ، كما يقول جيل سالياردز ، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من مجلس الإدارة في نوكسفيل ، تينيسي. "العمل عن كثب مع طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك والحفاظ على وزن صحي للمساعدة في تحسين الصحة العامة هو أفضل طريقة لتحسين الصدفية." لا يتم تحفيز كل من يعاني من الصدفية من نفس الأطعمة ، ولكن من المحتمل أن تتسبب بعض المواد الغذائية في حدوث التوهج أكثر من غيرها. ترقب ما يلي

سكر

وجدت دراسة بقيادة باحثين في جامعة كاليفورنيا في ديفيس هيلث ، نشرت في عام 2021 ، أن اتباع نظام غذائي غني بالسكر والدهون يؤدي إلى خلل في الثقافة الميكروبية في الأمعاء ، مما قد يساهم في الإصابة بأمراض الجلد الالتهابية مثل الصدفية، والأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر المكرر، مثل البسكويت والمعجنات والآيس كريم والصودا، يعتقد أنها تزيد من خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ألبان

تحتوي المنتجات المصنوعة من الحليب ، بما في ذلك الجبن واللبن والكفير والآيس كريم والزبدة ، على اللاكتوز (سكر طبيعي) والكازين (بروتين) وحمض دهني متعدد غير مشبع يسمى حمض الأراكيدونيك. قد يكون من الصعب على بعض الناس هضمها ، وعلى الرغم من عدم وجود رابط علمي محدد بين منتجات الألبان والصدفية ، إلا أنه قد يساعد في الحد من تناول منتجات الألبان إذا كنت تعتقد أنها تسبب أعراضك. وفقًا لمراجعة حديثة ، قد يؤدي حمض الأراكيدونيك في منتجات الألبان إلى تهيج البطانة الداخلية للقناة المعوية وتفاقم أعراض الصدفية

الباذنجان غالبًا ما يتم تضمين عائلة الخضروات الباذنجانية (الطماطم والفلفل والبطاطس والباذنجان) في خطط النظام الغذائي الصحي نظرًا لجرعتها الكبيرة من الفيتامينات B و C ومضادات الأكسدة. لكن بعض الأشخاص المصابين بالصدفية يجدون أن الباذنجان سبب لتهيج الجلد. وجدت دراسة حديثة أن الناس غالبًا ما يتجنبون هذه الأطعمة لأنهم يعتقدون أنها تحسن أعراض الصدفية لديهم. حقيقي؟ ربما لا ، وفقًا لتقرير آخر من مؤسسة Global Healthy Living Foundation التي وجدت أن عدد الباذنجان التي يأكلها الشخص عادة لن يكون كافياً لتحفيز استجابة التهابية.