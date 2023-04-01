نصائح للتعامل مع الصدفية في فصلي الربيع والصيف

كتب حسام الشقويرى

يتطلع الكثير من المصابين بالصدفية إلى فصلي الربيع والصيف، يساعد الهواء الدافئ الرطب على تخفيف الجفاف والحكة وأشعة الشمس تساعد على تقليل لويحات الصدفية، ومع ذلك ، هناك بعض الاحتياطات التي يجب عليك اتخاذها للتأكد من أن المواسم الأكثر دفئًا لا تتسبب في اشتعال الصدفية، وفقا لما نشره موقع healthcentral.



وفيما يلى بعض النصائح للتعامل مع الصدفية 1. حماية بشرتك من الشمس حتى حروق الشمس الخفيفة يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بالصدفية، يوصي معظم أطباء الأمراض الجلدية باستخدام واقي من الشمس واسع الطيف مع عامل حماية من الشمس لا يقل عن 30 ، تحدث إلى طبيبك حول المدة التي يجب أن تعرض فيها بشرتك لأشعة الشمس فوق البنفسجية - يقترح البعض البدء بخمس دقائق يوميًا بدون حماية ، ثم استخدام واقي من الشمس على بشرتك بالكامل.

2. السباحة في الماء يجد الكثير من الناس أن السباحة مهدئة ، والسباحة في المياه المالحة للمحيطات يمكن أن تساعد في إزالة الجلد الميت وتقليل أعراض الصدفية . ضع في اعتبارك أن السباحة في المحيط وفي حمامات السباحة يمكن أن تجفف بشرتك. تأكد من أخذ حمام بارد أو دافئ (وليس ساخن) بعد السباحة ووضع مرطب كثيف.

3 . تجنب منتجات العناية بالبشرة ذات الروائح قد تؤدي الروائح المضافة إلى جفاف الجلد أو تهيجه، ابحث عن المنتجات التي تحتوي على مرطبات ولكن لا تحتوي على روائح مضافة.

4 . استخدم المرطبات ضع المرطبات بشكل متكرر وبكثرة. تساعد المرطبات على حماية البشرة والحفاظ على ترطيبها. تأكد من وضع المرطب بعد التعرض للشمس أو قضاء فترات طويلة في مكيف الهواء.

5 . احمِ بشرتك من لدغات الحشرات يعرف الصيف بالبعوض والنحل وغيرها من الحشرات اللاذعة. هذه اللدغات ، مهما كانت صغيرة ، هي صدمة لجلدك ويمكن أن تسبب اندلاع الصدفية. استخدم طارد الحشرات (بمستويات منخفضة من DEET) أو شموع السترونيلا عندما تكون بالخارج. غالبًا ما تظهر آفات الصدفية بعد حوالي 10 إلى 14 يومًا من إصابة الجلد ، لذا ترقب إذا تعرضت للعض.



6 . ارتدِ ملابس خفيفة وفضفاضة من الألياف الطبيعية من غير المرجح أن يسبب القطن والأقمشة الخفيفة الوزن الأخرى تهيج الجلد أو التسبب في ارتفاع درجة الحرارة. ارتدِ أحذية جلدية مفتوحة وواسعة.



7 . حدد وقتك بالخارج في الأيام الحارة والرطبة جدًا يمكن أن يؤدي ارتفاع درجة الحرارة والتعرق إلى زيادة فرص الإصابة بالصدفية أو تفاقم أعراض الصدفية. تأكد من وجود مكيف للهواء يمكنك الرجوع إليه عند الشعور بالحرارة الزائدة ، ومع ذلك ، تذكر أن تكييف الهواء يمكن أن يجفف بشرتك ، لذا تأكد من وضع المرطب.



8 . كن حذرا أثناء الحلاقة

يجد الكثير من الناس مواسم الربيع والصيف للاسترخاء مليئة بالأنشطة الترفيهية. لحسن الحظ ، يعد هذا أمرًا رائعًا لمن يعانون من الصدفية لأن الإجهاد هو أحد العوامل الرئيسية لمرض الصدفية . تأكد من تضمين الأنشطة التي تجدها مريحة كل يوم - قد يكون هذا العمل في حديقتك أو التنزه أو الجلوس في الهواء الطلق وقراءة كتاب، إذا كانت مستويات التوتر لديك مرتفعة ، فقم بتضمين التنفس العميق أو اليقظة أو التأمل في روتينك اليومي.