اليوم السابع
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أسعار النفط تسجل 84.04 دولار لبرنت و79.74 دولار للخام الأمريكى

الإثنين، 03 أبريل 2023 02:00 م
أسعار النفط تسجل 84.04 دولار لبرنت و79.74 دولار للخام الأمريكى النفط - صورة أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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سجلت أسعارالنفط اليوم الأثنين 84.08 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 79.74 دولار، حيث سجلت الأسعار اليوم أكبر زيادة يومية منذ حوالى عام.
 
وأعلنت العديد من دول "أوبك+ " عن تخفيضات طوعية في الإنتاج "السعودية - بمقدار 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من مايو حتى نهاية العام، والإمارات - 144 ألف برميل يوميا، العراق - 211 ألف برميل يوميا، الكويت - 128 ألفا برميل يوميا، عُمان - 40 ألف برميل يوميا، الجزائر - 48 ألف برميل يوميا، وكازاخستان - 78 ألف برميل يوميا، وستمدد روسيا قرارها بشأن خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.
 
وستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لأوبك + اليوم في شكل مؤتمر عبر الفيديو وتضم اللجنة ثماني دول من أصل 23 مشاركة في الاتفاقية وهي روسيا والسعودية والإمارات والعراق والكويت والجزائر وفنزويلا وكازاخستان، وتدير روسيا والسعودية، أكبر مشاركين منتجين للنفط في الصفقة، أنشطة اللجنة.
 
وقال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، الأحد، إن بلاده ستخفض بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط بمقدار 144 ألف برميل يوميا، اعتبارًا من شهر مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري 2023، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس ".
 
وأضاف المزروعي - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) - أن هذه الخطوة تعد إجراء احترازيا لتحقيق التوازن في سوق النفط، وتأتي في إطار خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس الذي عُقد في 5 أكتوبر 2022 .
 
وأعلنت سلطنة عُمان، الأحد، أنها ستخفض بشكل طوعي إنتاجها من النفط الخام بمقدار 40 ألف برميل يوميًّا اعتبارًا من مايو المقبل وحتى نهاية العام الجاري، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق "أوبك بلس".
 
وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن العمانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن هذا الخفض الطوعي هو إجراء احترازي يتم بالإضافة إلى خفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لـ "أوبك بلس" في 5 أكتوبر 2022.

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