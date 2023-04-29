4 أسباب تجعل مشروبات الطاقة ضارة بالصحة.. اعرف الطرق الصحية لتعزيز نشاطك

كتبت إيناس البنا

تهدف مشروبات الطاقة إلى تحسين التركيز ومساعدتك على التركيز، لكن المكونات الموجودة في هذه المشروبات يمكن أن تسبب آثارًا صحية ضارة، إليك ما تحتاج لمعرفته حول مشروبات الطاقة وكيف يمكن أن تؤثر على صحتك.

ما هي مشروبات الطاقة؟

وفقا لموقع " Insider"مشروبات الطاقة هي مشروبات تهدف إلى زيادة اليقظة والتركيز والانتباه والطاقة ، تتضمن بعض المكونات الشائعة الموجودة في مشروبات الطاقة ما يلي:

مادة الكافيين

سكر

فيتامينات ب

الأعشاب ، مثل الجينسنغ والزنجبيل للنكهة

مشتقات الأحماض الأمينية ، مثل L-carnitine و taurine

هذه المشروبات يمكن أن تعزز الطاقة والتركيز ، لكنها يمكن أن تسبب أيضًا آثارًا صحية ضارة مثل معدل ضربات القلب السريع وزيادة ضغط الدم.

مشروبات الطاقة ضارة بالصحة

وفقا للتقرير، فأن الاستهلاك المفرط أو المنتظم لمشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب والصداع وارتفاع ضغط الدم والقلق .

1. مشروبات الطاقة ضارة بقلبك

الكافيين هو المكون الرئيسي الموجود في مشروبات الطاقة بفضل قدرته على زيادة اليقظة. عند تناول الكافيين بكميات كبيرة تزيد عن 400 ملليجرام يوميًا ، يمكن أن يسبب:

خفقان القلب

ارتفاع ضغط الدم

زيادة معدل ضربات القلب

اضطرابات ضربات القلب

تحتوي معظم مشروبات الطاقة على ما بين 70 و 240 مجم من الكافيين لكل وجبة ، بينما يحتوي فنجان القهوة على حوالي 100 مجم من الكافيين. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، فإن الحد الآمن للكافيين للبالغين يصل إلى 400 مجم يوميًا، لا تشجع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال استهلاك الكافيين للأطفال دون سن 12 عامًا وتوصي من هم من 12 إلى 18 عامًا باستهلاك 100 مجم أو أقل يوميًا.

2. مشروبات الطاقة محملة بالسكر

تحتوي معظم مشروبات الطاقة على حوالي 27 إلى 31 جرامًا من السكر لكل ثمانية أونصات . توصي جمعية القلب الأمريكية بما لا يزيد عن 25 جرامًا من السكر ، أو 6 ملاعق صغيرة يوميًا للنساء ، و 36 جرامًا من السكر، أو تسع ملاعق صغيرة يوميًا للرجال، بهذا المقياس، يحتوي مشروب الطاقة 24 أونصة على ثلاثة أضعاف كمية السكر الموصى بها في اليوم.

الإفراط في تناول السكر يمكن أن يسبب التهابًا مرتبطًا بعدد من الحالات المزمنة ، بما في ذلك السرطان والسكري وأمراض القلب، يمكن أن يؤدي استهلاك السكريات المضافة أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

3. مشروبات الطاقة ضارة للمراهقين

مشروبات الطاقة ضارة بشكل خاص للمراهقين الذين ما زالوا ينمون ويتطورون، ولا يمكنهم التعامل مع الآثار الجانبية لمشروبات الطاقة، تزيد مشروبات الطاقة من مخاطر الإصابة بالعديد من الحالات الصحية للمراهقين والشباب ، بما في ذلك:

تشوهات الجهاز العصبي القلبي الوعائي

التخلف المعرفي

زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض الصحة العقلية الأخرى

اضطرابات النوم

على الرغم من الآثار الصحية الضارة لمشروبات الطاقة ، يتم تسويقها بكثافة للشباب.

هل مشروبات الطاقة جيدة باعتدال؟



مشروبات الطاقة غير صحية بطبيعتها، يمكن أن تكون آمنة إذا تم تناولها باعتدال من قبل الأشخاص الذين لا يعانون من ظروف صحية أساسية، على الرغم من وجود طرق أفضل للحصول على زيادة الطاقة.

يوصي التقرير بالحد من استهلاكك لمشروبات الطاقة وبدلاً من ذلك زيادة الطاقة والتركيز ببدائل صحية ، مثل: تناول وجبة خفيفة تحتوي على البروتين والكربوهيدرات، مثل التفاح والجبن، تناول قطعة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على مضادات الأكسدة والفلافونويد والكافيين التي يمكن أن تعزز وظائف المخ.

النوم سبع إلى ثماني ساعات في الليلة

ممارسة الرياضة بانتظام

الوجبات الجاهزة المطلعة

تهدف مشروبات الطاقة إلى إعطائك دفعة من الطاقة وزيادة التركيز والتركيز ، ولكنها مليئة بالكافيين والسكر ، مما قد يتسبب في آثار صحية سلبية عند تناولها بشكل مفرط. قلل من تناول مشروبات الطاقة وركز بدلاً من ذلك على اتباع نظام غذائي مغذي والحصول على قسط كافٍ من النوم لتحسين التركيز ومستويات الطاقة.