وأنت فى بيتك فى العيد.. خلى بالك من العصائر ومشروبات الطاقة هتزود وزنك

كتبت إيناس البنا

مع قدوم عيد الفطر تأتى معه مظاهر الاحتفالات من الأكل للمشروبات الكثيرة التي تزين سفرة كل بيت، ولكن مع كل أشكال الاحتفال تلك يجب عليك توخى الحذر من المشروبات التي يمكن أن تزيد من وزنك في العيد.

وفقا لموقع " timesnownews"، يجب الانتباه إلى المشروبات التالية في العيد إذا كنت ترغب فى الحفاظ على وزنك وعدم اكتساب المزيد من الكيلوجرامات.

1: مشروبات القهوة:

لن تساعدك ذات النكهات مثل الموكا، واللاتيه التي تتوق إليها في الصباح على الوصول إلى هدف إنقاص الوزن بشكل أسرع، لكن هذا لا يعنى أنه يجب عليك الإقلاع عن إدمان الكافيين عليك فقط تعديله.

بدلًا من طلب شيء مصنوع من الكريمة أو حليب الصويا نصف ونصف أو حتى منكه (المزيد عن ذلك لاحقًا) ، اطلب قهوة سوداء بشكل مباشر، ثم تضيف القليل من الحليب كامل الدسم إلى فنجانك، سيؤدي ذلك إلى خفض الكثير من السعرات الحرارية من المشروبات الكريمية التي تحصل عليها عادة أو تلك المنكهة نصف ونصف في الثلاجة.

2 الحليب



تُظهر الأبحاث القائمة على الملاحظة باستمرار أن مستهلكي الحليب الخالي من الدهون أو 1 % يميلون إلى زيادة الوزن بمرور الوقت أكثر من أولئك الذين يستهلكون الحليب الكامل غير المحلى، إذا كنت لا تستطيع التعامل مع منتجات الألبان، فإن حليب المكسرات غير المحلى وغير المنكه هو أفضل رهان لك، فكوب واحد من حليب اللوز العادي، على سبيل المثال ، يحتوي فقط على 40 سعرة حرارية، واثنين من الكربوهيدرات وأقل من جرام واحد من السكر، ويحتوي على نصف الكالسيوم الذي تحتاجه في اليوم.

3: الشاي المثلج



الشاي المثلج في الصيف على الرغم من الشعور بالانتعاش عند شربه إلا انه يحتوي على الكثير من السكر المضاف، بحيث يمكنك أيضًا شرب الصودا، فعندما تشتري الشاي المثلج الذى تشتريه جاهز، غالبًا ما يتم تعبئته في عبوات ب 175 سعرة حرارية و 11 ملعقة صغيرة من السكر، لان الشاي الجاهز مصنوع من مواد تحلية صناعية، لذا من الأفضل تحضيره بنفسك في المنزل وإضافة بعض الليمون الطازج لتقليل المرارة.

4 العصير المحلى



العصائر الطبيعية مليئة بالسكر، فكوب من عصير العنب 100٪ يحتوي على 9 ملاعق صغيرة من السكر، وكوب من عصير البرتقال 100٪ يحتوي على 6 ملاعق صغيرة ، وكوب من عصير التفاح 100٪ يحتوي على سبع ملاعق صغيرة.

السكر الموجود في العصير يتم هضمه بسرعة فائقة نظرًا لعدم وجود عناصر غذائية أخرى (مثل الدهون أو البروتين) لإبطائه، هذا يؤدي إلى ارتفاع هائل في نسبة السكر في الدم والانهيار اللاحق الذي يجعلك تشتهي السكر والكربوهيدرات.

5: العصائر..

قد تعتقد أن العصير المصنوع من الفواكه والخضروات والقليل من الأشياء الأخرى سيكون خطوة ذكية في نظام غذائي ، لكن هذا ليس هو الحال دائمًا ، كما يقول أنسل.

في حين أن العصائر يمكن أن تكون وجبة صحية أو وجبة خفيفة ، فإن الأمر كله يتعلق بالتحكم في الكمية، فالوصفة التي تتطلب موزة ، وكوبًا أو أكثر من التوت ، وكوب من الزبادي ، والحليب أو العصير ، ستزيد السعرات الحرارية والسكر.

6: مشروبات الطاقة..



بدلاً من الإسراف في تناول مشروبات الطاقة، قم بتقييم ما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم أو تتناول سعرات حرارية كافية لتمكنك من التدريبات