اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 02:01 م
أكرم القصاص
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وكيل الأزهر يتفقد امتحانات النقل بلجان شمال سيناء.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 01:39 م
وكيل الأزهر يتفقد امتحانات النقل بلجان شمال سيناء.. صور وكيل الأزهر يتفقد امتحانات النقل بلجان شمال سيناء
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف سير امتحانات النقل والتي بدأت أعمالها اليوم السبت، بمحافظة شمال سيناء، في جولة رافقه خلالها الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، ولفيف من قيادات الأزهر.
 
وتفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، لجان الامتحانات بمجمع فتيات "رابعة الابتدائي والإعدادي والثانوي"، ومعهد بئر العبد بنين، بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، كما تفقد سير الامتحانات بمحافظات مصر كافة عبر غرفة العمليات المركزية والمنعقدة برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية من خلال الاتصال إلكترونيا on line باستخدام برنامج الاجتماعات عن بعد Microsoft teams، وذلك بالتواصل مع أعضاء لجان المتابعة ( بث مباشر ) في مختلف المعاهد الأزهرية بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.
 
واطمأن على انطلاق عملية الامتحانات في سلامة ويسر، والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر الطمأنينة والراحة النفسية للطلاب.
 
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شمال سيناء

امتحانات النقل

النقل الازهرى

وكيل الازهر



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