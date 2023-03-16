ننشر جميع جداول امتحانات الأزهر للفصل الدراسى الثانى

كتب لؤى على

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اعتماد جداول الامتحانات لجميع سنوات النقل والشهادات الثانوية والإعدادية والبعوث والقراءات الدور الأول والفصل الثانى للعام الحالى 2023/2022.



الصفين الرابع والخامس الابتدائى



المرحلة الابتدائية



الصف الأول الإعدادى



الصف الثانى الإعدادى



الشهادة الإعدادية



الصف الأول الثانوى علمى



الصف الأول الثانوى أدبى



الصف الثانى الثانوى علمى



الصف الثانى الثانوى أدبى



البرنامج التأهيلى



الصف الأول عالية بمعاهد القراءات



الصف الثانى عالية بمعاهد القراءات



الصف الأول تجويد بمعاهد القراءات