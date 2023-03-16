اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 مارس 2023 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر جميع جداول امتحانات الأزهر للفصل الدراسى الثانى

الخميس، 16 مارس 2023 01:37 م
ننشر جميع جداول امتحانات الأزهر للفصل الدراسى الثانى قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اعتماد جداول الامتحانات لجميع سنوات النقل والشهادات الثانوية والإعدادية والبعوث والقراءات الدور الأول والفصل الثانى للعام الحالى 2023/2022.
 
الصفين الرابع والخامس الابتدائى
الصفين الرابع والخامس الابتدائى
المرحلة الابتدائية
المرحلة الابتدائية
الصف الاول الاعدادى
الصف الأول الإعدادى

 

الصف الثانى الاعدادى
الصف الثانى الإعدادى
الشهادة الاعدادية
الشهادة الإعدادية
الصف الاول الثانوى علمى
الصف الأول الثانوى علمى
الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الأول الثانوى أدبى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى أدبى
البرنامج التأهيلى
البرنامج التأهيلى
الصف الاول عالية بمعاهد القراءات
الصف الأول عالية بمعاهد القراءات
الصف الثانى عالية بمعاهد القراءات
الصف الثانى عالية بمعاهد القراءات
الصف الاول تجويد بمعاهد القراءات
الصف الأول تجويد بمعاهد القراءات
الصف الاول تخصص بمعاهد القراءات
الصف الأول تخصص بمعاهد القراءات

جداول امتحانات الازهر

امتحانات الازهر

جداول الازهر

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة