افتتاح الإدارة التعليمية الأزهرية والمجمع الأزهرى ببئر العبد فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء ، يرافقه اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف،مبني الإدارة التعليمية الازهرية والمجمع الأزهري ببئر العبد، بتكلفة بلغت 48 مليون و473 ألف و508 جنيهًا، بحضور الشيخ ايمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، لشيخ محمد سعد خضر مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء، اللواء محمد بهجت رئيس مركز ومدينة بئر العبد، القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والدينية وأعضاء المجموعة البرلمانية.

وأكد المحافظ، أن الافتتاحات تأتي في إطار احتفالات محافظة شمال سيناء بالذكرى الـ 41 لتحرير سيناء والعيد القومي للمحافظة، مشيرا إلى افتتاح عدد آخر من المشروعات التنموية في شتى القطاعات بهذه المناسبة في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وقال الشيخ محمد سعد خضر، مدير عام المنطقة الازهرية بشمال سيناء، أن الإدارة التعليمية تضم 4 طوابق "بدروم-أرضي-علوي" وتحتوي علي 15 مكتب اداري و4 مخازن وقاعتي تدريب وقاعة اجتماعات، وانشئت علي مساحة 2088 متر مربع، بتكلفة بلغت 13 مليون و144 ألف و508 جنيهًا.

وأضاف أن المجمع الازهري يضم معهد للفتيات ومعهد للبنين واستراحة للمعلمين، ويضم طابقين على مساحة 8750 متر مربع، ويستوعب نحو 900 طالب وطالبة، بينما تستوعب الاستراحة 20 معلمًا، وانشئ بتكلفة بلغت 35 مليون و329 ألف جنيه.

من جانبه أكد محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم العربية والشرعية، إنه تم تسمية 3 قاعات في مبنى الإدارة التعليمية الازهرية ببئر العبد، الأولى باسم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والثانية باسم الشهيد مصطفى عبيدو، والثالثة باسم الشهيد عبد الله محمود عيسوي.