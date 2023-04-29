اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير التموين: نبحث استيراد اللحوم من تشاد والصومال..صور

السبت، 29 أبريل 2023 12:29 م
وزير التموين: نبحث استيراد اللحوم من تشاد والصومال..صور الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة تصوير خالد كامل

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أكد الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يوجد 5 آلاف رأس ماشية سودانية حية حاليا، فى المحاجر، ومع الظروف الحالية فى السودان يتم بحث الصعوبات التي قد تواجه عمليات التوريد من السودان، وسيتم عقد اجتماع مع ممثلي الجانب السوداني، كما أنه جارٍ دراسة استيراد اللحوم من تشاد والصومال لتنويع مصادر استيراد اللحوم، ولتعويض أي نقص توريد المنتج من أي مصدر آخر، إلا أن السودان ستظل المصدر الأول لتوريد اللحوم بالنسبة لمصر.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى أنه خلال العام الماضى كان يتم توريد القمح المحلى بشكل إجبارى بمعدل 12 أردبا لكل فدان والعام الجارى يتم التوريد بشكل اختيارى طالما يوجد سعر عادل للقمح المحلى مع الالتزام بضوابط عمليات التوريد دون أى مخالفات تخص القمح المحلى.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر الصحفى، أنه يحظر استخدام القمح المحلى خلال موسم التوريد فى المطاحن، كما أنه فى حالة استخدام القمح كعلف يعد جريمة ويحاسب عليها وفقا للقانون خاصة أن وزارة التموين طرحت الذرة الصفراء فى البورصة المصرية للسلع لتوفير كعلف لأصحاب مزارع الدواجن، لافتا إلى أن أى سوء لاستخدام السلع الأساسية يعد جريمة، كما أنه فى حالة خلط القمح المحلى مع القمح المستورد يتم مصادرة الأقماح وغلق المنشآت أو المطاحن المخالفة وتم ضبط مطحن فى البحيرة يتم خلط القمح المحلى بالمستورد وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحقيقات النيابة.

وأشار الوزير إلى أنه يتم توريد القمح المحلى نسبة  نقاوة 23.5 بسعر 1500 جنيه للأردب ودرجه نقاوة 23 سعر 1475 جنيها للأردب ودرجه نقاوة 22.5 سعر 1450 جنيها للأردب، والتوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصرى.

مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (2)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (2)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (3)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (3)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (4)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (4)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (5)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (5)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (6)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (6)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (7)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (7)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (8)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (8)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (9)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (9)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (10)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (10)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (11)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (11)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (12)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (12)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (13)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (13)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (14)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (14)


مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (1)
مؤتمر وزير التموين لتوريد القمح (1)


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