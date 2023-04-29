واشنطن تدعو بكين إلى وقف مضايقة سفن الفلبين

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، بكين إلى "وقف مضايقة وترهيب سفن الفلبين، من قبل حرس السواحل الصينى"، مؤكدة أن هذا النوع من الأعمال يؤدى إلى "تصعيد التوترات والتهديدات للاستقرار فى المنطقة".



وتشهد منطقة بحر الصين الجنوبى نزاعات مستمرة بين الصين ودول الجوار، بما فى ذلك الفلبين، بشأن المناطق البحرية والجزر والشعاب المرجانية.



وتتهم الفلبين الصين بتهديد سفنها، وعرقلة الأنشطة الاقتصادية البحرية.



وتأتي دعوة وزارة الخارجية الأمريكية ضمن سلسلة من الدعوات والتصريحات التى تصدرها الولايات المتحدة بشأن الصراع فى بحر الصين الجنوبى، وتأثيره على الأمن والاستقرار فى المنطقة.