نقيب الأطباء البيطريين: الطب البيطرى قادر على أن يصبح أحد أهم موارد الدخل القومى

كتبت آية دعبس

وجه الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، التهنئة لكافة الأطباء البيطريين، بمناسبة اليوم العالمى للطب البيطرى لعام 2023، والذى تُحييه دول العالم هذا العام تحت شعار "تعزيز التنوع والمساواة والشمول في مهنة الطب البيطريمشيرا إلى أن الجمعية البيطرية العالمية " قد اختارت هذا الشعار دعما للطبيب البيطرى، وتعزيزا لرفاهيته، وذلك لما يؤديه من أعمال كبيرة وإنجازات ومواجهة تحديات خلال عمله.

وأضاف سليم، خلال كلمته ب احتفالية اليوم العالمى للطب البيطرى ، المنعقدة فى نادى الحكمة برأس البر، بمحافظة دمياط،: تضمن الشعار مفهوم الشمولية للتعبير عن أكثر ما يمكن للطب البيطرى أن يقدمه تجاه الأوطان خاصة فى الأزمات الاقتصادية التى تشهدها كثيرا من البلدان فى الوقت الحالى، فما زال الطب البيطرى لم يحظ بفرص كاملة لإظهار دوره الحقيقى بالنسبة للمجتمعات، إذ يمكن للطب البيطرى أن يصبح أحد أهم موارد الدخل القومى، من خلال الحفاظ على الثروة الحيوانية، والعمل على تنميتها، وزيادة معدلات الإنتاج، ما يسهم فى تعزيز الأمن الغذائى.

وتابع: لقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية اهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمشروعات القومية وخاصة تلك المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية، حيث أصدر توجيهات بتحسين سلالات رؤوس الماشية المحلية، ورفع كفاءة بعض الوحدات البيطرية وتدعيمها بالأجهزة اللازمة والاهتمام بالصحة والرعاية البيطرية، فضلا عن دعم المشروع القومي للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، وافتتاح مجمعات متكاملة للإنتاج الحيوانى من بينها بمحافظتى الفيوم والمنوفية، بالإضافة إلى مجمع بمدينة السادات هو الأكبر بالشرق الأوسط، والذى يضم مركز علمى بيطري للأبحاث والتدريب، وغيرهم من المشروعات..

واستطرد: "انطلاقا من دور النقابة العامة للأطباء البيطريين فى دعم الخطط الوطنية لتنمية الثروة الحيوانية والدفاع عن حقوق أعضائها، فقد سعت لإيجاد حلول لأحد أبرز مشكلات الأطباء البيطريين منذ عام 1994، وهى توقف إجراء تعيينات رغم ما تعانيه المحافظات من عجز صارخ فى أعداد الأطباء البيطريين يقدر بأكثر من 15 ألف طبيب بيطرى، وكانت من بين مساعى النقابة فى ملف التعييانات:

1- إرسال عدة مخاطبات لتعيين 10 آلاف طبيب بيطري على أقل تقدير والتأكيد على أن المبادرات المتعلقة بالثروة الحيوانية وتطوير الريف المصرى تحتاج إلى تعيين كوادر بشرية مؤهلة ومدربة تدريب مناسب.

2- مخاطبة رئيس مجلس الوزراء لتعيين أطباء بيطريين بكل المنشآت السياحية، لتلبية احتياجات السائحين من غذاء آمن وصحى، وربط ذلك باشتراطات سريان أو تجديدطلب ترخيص أى منشأة سياحية.

3- إجراء عدة لقاءات من رئيس هيئة سلامة الغذاء لبحث إجراء تعيينات.

4- مخاطبة وزير الزراعة لشغل الدرجات الوظيفية الشاغرة بالمحافظات، والإشارة إلى أن أعداد المعنيين بالتفتيش على الأغذية حاليا فقط 150 طبيب بيطرى على مستوى الجمهورية.

5- عقد لقاء مع وزير الصحة للتأكيد على ضرورة وجود أطباء بيطريين بالمستشفيات للإشراف على الأغذية.

6- نجحت النقابة فى ضم الأطباء البيطريين لمنظومة مكافحة العدوى بوزارة الصحة.

7- توجيه مخاطبات لرئيس مجلس النواب، ورؤساء لجنتى الزراعة والقوى العاملة لتبنى قضايا الأطباء البيطريين وتوظيفهم.

8- التواصل مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للإعلان عن وظائف وفقا للدرجات الشاغرة فى المديريات.

9- كل هذا بخلاف عقد لقاءات مع عددا من المحافظين، من بينهم: الشرقية، مطروح، أسوان.

10- مخاطبة هيئة الرعاية الصحية، لطلب إدراج الأطباء البيطريين ضمن المهن التى تستعين بها فى التأمين الصحى الشامل.

- كما أولت النقابة اهتماما واسع بضم الأطباء البيطريين لكادر المهن الطبية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء المنظومة الصحية.

وأكد النقيب أن النقابة العامة للأطباء البيطريين، لن تتوانى عن الدفاع حق الأطباء البيطريين فى فرص عمل كسائر النقابات أعضاء اتحاد المهن الطبية، وستواصل سعيها مع كافة الجهات المعنية.