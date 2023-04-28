دمياط تستضيف "البيطريين" للاحتفال باليوم العالمى للطب البيطرى.. غدا

وأضاف "هلال"، أن النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بدمياط سوف تشارك مع البيطريين بمحافظتى الدقهلية وبورسعيد وتحت رعاية النقابة العامة، وتابع "هلال" أن أحتفاء دول العالم باليوم العالمى للطبيب البيطرى الذى يصادف السبت الأخير من شهر إبريل من كل عام إبرازا لتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على صحة الحيوان والإنسان.

وتعود بداية الإحتفال باليوم العالمى للطبيب البيطرى إلى عام 2000 حين قرر الإتحاد العالمى للطب البيطرى فى بلجيكا تخصيص يوم السبت الأخير من شهر أبريل من كل عام يوماً عالمياً للطبيب البيطرى.

وأشار إلى أن نقيب البيطريين ببورسعيد أن الطب البيطرى هو فرع من فروع العلوم الطبية التى تعنى بالوقاية والعلاج أو تخفيف الألم من أمراض وإصابات الحيوانات ويشمل علم التشريح المجهرى والتشريح والكيمياء الحيوية وعلم الأنسجة والوراثة وعلم البكتيريا والفيروسات وعلم الطفيليات وعلم الأمراض وعلم العقاقير وعلم وظائف الأعضاء "فسيولوجى ". فضلاً عن الطب الباطنى والجراحة والطب الشرعى والسموم وعلم الأمراض المشتركة والمعدية والوبائية وعلم الدواجن والأسماك والحياة البرية وأمراض حدائق الحيغ والرقابة الصحية على الأغذية وغيرها من العلوم الطبية البيطرية.

وأكد أن الأطباء البيطريين يساعدون على حماية الإنسان من أكثر 100مرض يمكن أن ينتقل من الحيوان للإنسان، فضلاً عن قيامه بالتفتيش على أماكن تداول الغذاء و المطاعم للتأكد من سلامة وجودة الغذاء بجانب الإشراف على عملية الذبح وفحص اللحوم والدواجن فى المجازر وذلك للتاكد من خلوها من الأمراض، مؤكدا أن الطبيب البيطرى يعتبر خط الدفاع الأول لحماية الإنسان قبل الحيوان من الأمراض حفاظاً على الصحة العامة.