اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

السبت، 29 أبريل 2023 04:30 م
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم دراجتين على طريق تلبنت أبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، يفيد مصرع شاب وإصابة 3 أخرين فى حادث تصادم دراجتين على طريق تلبنت أبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 
 

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