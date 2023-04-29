مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرون، فى حادث تصادم دراجتين على طريق تلبنت أبشيش بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم نقلهم إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.