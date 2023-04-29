اليوم السابع
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مبادرة كلنا واحد توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل لـ60 %

السبت، 29 أبريل 2023 12:21 م
مبادرة كلنا واحد توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل لـ60 % كلنا واحد- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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شهدت شوادر كلنا واحد، إقبالا كبيرا من الأهالى، وذلك بعد مد المبادرة شهرين عقب انتهاء شهر رمضان، حيث توفر أغذية مخفضة للمواطنين، فيما حرص الأهالى على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاهتمامه بالمواطنين.
 
وأعلنت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين اعتباراً من نهاية شهر رمضان.. لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية.
 
وتم التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالى 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إقامة عدد 4 معارض رئيسية "سرادقات" بالقاهرة والجيزة.. كما تم التنسيق مع مسئولى عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة وذلك لطرح السلع الغذائية وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبرى.
 
وفى السياق نفسه، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة "أمان" التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، حيث يأتى ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى المساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

كلنا واحد

مبادراه كلنا واحد

وزاره الداخليه

اخبار االحوادث



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