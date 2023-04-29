اليوم السابع
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السبت، 29 أبريل 2023 10:24 ص
أكرم القصاص
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كيف تقى أسنانك متلازمة تشقق الأسنان؟

السبت، 29 أبريل 2023 10:00 ص
كيف تقى أسنانك متلازمة تشقق الأسنان؟ نصائح لصحة الأسنان ـ ارشيفية
حسام الشقويرى

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متلازمة الأسنان المتشققة هي حالة سنية تتميز بوجود صدع صغير أو كسر في السن، يمكن أن تؤثر هذه الحالة على أي سن ، ولكنها أكثر شيوعًا في الأضراس ، وهي الأسنان الخلفية المستخدمة للمضغ. يمكن أن تسبب متلازمة الأسنان المتشققة أعراضًا مختلفة ، بما في ذلك الألم والحساسية وعدم الراحة عند تناول الطعام، وفقا لما نشره موقع  onlymyhealth
 
 

أسباب الإصابة بمتلازمة تشقق الأسنان

 
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تسهم في تطور متلازمة الأسنان المتشققة. أحد الأسباب الأكثر شيوعًا هو رضوض الأسنان ، والتي يمكن أن تحدث من قضم شيء صلب أو ضربة على الوجه.
 
بصرف النظر عن هذا ، هناك أسباب أخرى تشمل صرير الأسنان، والذي يمكن أن يضع ضغطًا إضافيًا على الأسنان ويتسبب في تشققها بمرور الوقت. في بعض الحالات ، قد تساهم أيضًا الأسنان الضعيفة أو الهشة بسبب العمر أو عمل الأسنان السابق أو عوامل أخرى في تطور متلازمة الأسنان المتشققة.
 

أعراض متلازمة الأسنان المتشققة

 
يمكن أن تختلف أعراض متلازمة الأسنان المتشققة. قد لا يعاني بعض الأشخاص من أي أعراض على الإطلاق ، بينما قد يعاني البعض الآخر من ألم حاد عند قضم بعض الأطعمة أو عند تعرض السن لدرجات حرارة مرتفعة أو باردة. تشمل الأعراض الشائعة الأخرى لمتلازمة الأسنان المتشققة الحساسية للأطعمة الحلوة أو الحامضة ، وعدم الراحة عند المضغ أو العض ، والألم الذي يأتي ويختفي دون أي سبب واضح.
 

تشخيص متلازمة الأسنان المتشققة

 
قد يكون تشخيص متلازمة الأسنان المكسورة أمرًا صعبًا ، حيث يمكن أن تكون الأعراض مشابهة لتلك الخاصة بحالات الأسنان الأخرى ، مثل التجاويف أو أمراض اللثة . سيبدأ طبيب أسنانك بإجراء فحص شامل لأسنانك ولثتك والأشعة السينية للبحث عن علامات الكسر أو الكسر. إذا كان الكسر صغيرًا أو يصعب رؤيته بالأشعة السينية ، فقد يستخدم طبيب أسنانك صبغة خاصة أو أداة مكبرة لتحديد موقع الكسر.
 

علاج متلازمة الأسنان المتشققة

 
يعتمد علاج مشكلة الأسنان هذه على شدة الكراك وموقعه. في بعض الحالات ، قد يكون الحشو أو التاج البسيط هو كل ما هو مطلوب لإصلاح الشق ومنع المزيد من الضرر للأسنان. إذا كان الكسر شديدًا ، فقد يوصي طبيب أسنانك بخلع قناة الجذر أو حتى قلع السن.
 

الوقاية من متلازمة الأسنان المتشققة

 
في حين أنه قد لا يكون من الممكن دائمًا منع متلازمة الأسنان المتشققة ، إلا أن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بهذه الحالة. وتشمل هذه:
 
قد يؤدي ارتداء واقي الفم عند المشاركة في الألعاب الرياضية أو الأنشطة البدنية الأخرى إلى حدوث ضربة في الوجه.
تجنب الأطعمة القاسية أو المقرمشة التي قد تسبب صدمة للأسنان.
استخدام واقي ليلي إذا كنت تطحن أو تضغط على أسنانك أثناء النوم.
الحفاظ على عادات نظافة الفم الجيدة ، بما في ذلك تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام وزيارة طبيب الأسنان لإجراء الفحوصات والتنظيفات المنتظمة.
 

عاج تشقق الاسنان

طب الاسنان

امراض اللثة



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