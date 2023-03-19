دراسة: استخدام خدمة طب الأسنان يتراجع ويعرض صحة المسنين فى أمريكا للخطر

كتبت فاطمة ياسر

يفتقر كبار السن في الولايات المتحدة إلى التأمين على الأسنان ، وفي عام 2018 ، لم يتلق ما يقرب من نصف كبار السن رعاية أسنان، وفحصت دراسة جديدة أجراها محققون من مستشفى بريجهام بإنجلترا ، التغيرات في رعاية الأسنان و صحة الفم بعد أن يصبح كبار السن مؤهلين للحصول على الرعاية الطبية ، والتي تغطي النسخة التقليدية منها الخدمات الطبية ، ولكن لا العناية بالأسنان، ونشر هذا في موقع “medicalxpress”.

من بين أكثر من 97000 شخص ، وجد الباحثون انخفاضًا كبيرًا في النسبة المئوية للأشخاص الذين يتلقون رعاية الأسنان التصالحية وزيادة بنسبة 5 نقاط مئوية تقريبًا في عدد الأشخاص الذين فقدوا جميع أسنانهم بعد أن بلغوا 65 عامًا وأصبحوا مؤهلين للحصول على الرعاية الطبية، و تم نشر نتائجهم في الشؤون الصحية .

فكبار السن لديهم أقل معدلات التأمين على الأسنان في الولايات المتحدة والتكلفة هي عائق رئيسي للكثيرين في طلب رعاية الأسنان فقالت الكاتبة المقابلة ليزا سيمون ، المقيمة في قسم الطب في بريغهام، أن نحن نعلم أن برنامج Medicare ، من خلال تغطية الخدمات الطبية ، يحسن النتائج الصحية ويقلل من عدم المساواة في الصحة العرقية بين كبار السن ، ولكن له تأثير معاكس تمامًا للعناية بالأسنان .

ومع استثناءات محدودة للغاية ، لا يغطي هذا البرنامج التقليدي خدمات طب الأسنان، ويمكن أن تقدم خطط خدمات طب الأسنان ، ولكن يختلف مدى التغطية ، و لم تنجح الجهود الفيدرالية لتوسيع تغطية طب الأسنان من برنامج Medicare ولا تزال المناقشات السياسية حول فوائد طب الأسنان جارية.

وحلل سايمون وزملاؤه البيانات الوطنية من استطلاعات لوحة الإنفاق الطبي من 2010 إلى 2019 ، وفحصوا التغييرات في تأمين الأسنان والرعاية الصحية للفم فورًا بعد أن أصبح المستجيبون مؤهلين للحصول على الرعاية الطبية، و شملت الاستطلاعات بالغين من سكان المجتمع تتراوح أعمارهم بين 50 و 85 عامًا.

ووجد الفريق أن المستفيدين من هذه برنامج قد تعرضوا لتخفيضات فورية وطويلة الأجل في استخدام خدمات طب الأسنان بعد التسجيل، و في حين أن العدد الإجمالي للزيارات السنوية لطب الأسنان لم يتغير ، فإن عدد الزيارات للإجراءات التصالحية ، مثل الحشوات أو التيجان ، انخفض بنسبة 8.7 في المائة. عانى البالغون أيضًا من زيادة في انعدام الأسنان الكامل - فقدان جميع الأسنان - مما يعرض الناس لخطر أكبر من سوء التغذية وانخفاض نوعية الحياة وتطور ضعف الإدراك.

قال سايمون: "يمكن أن يكون لفقدان الأسنان عدد من الآثار السلبية في اتجاه مجرى النهر". "إنه مرتبط بالعديد من حالات الشيخوخة ، بما في ذلك الضعف والوظيفة الإدراكية."

لاحظ المؤلفون أن بيانات المسح المستخدمة لم تسمح لهم بمتابعة المشاركين لفترات طويلة وأن التغييرات المكتشفة يمكن أن تتشابك مع تغييرات الحياة الأخرى في سن 65 ، مثل التقاعد أو الحصول على دخل الضمان الاجتماعي. يمكن أن يساعد استخدام أشكال أخرى من بيانات المسح المحققين في التركيز على الفئات السكانية المعرضة للخطر ، مثل البالغين الذين يعيشون في مرافق رعاية طويلة الأجل ، ويمكن أن يساعد في تحديد ومقارنة الفوائد التي تقدمها برامج Medicare Advantage للأسنان.

وأضاف سايمون: "بدون تغطية طب الأسنان للبالغين المؤهلين للرعاية الطبية ، نشهد ارتفاعًا في فقدان الأسنان بعد سن 65 بين ما يقرب من 1 من كل 20 بالغًا ، وهو ما يمثل ملايين الأمريكيين". "النتائج التي توصلنا إليها تلتقط حجم المشكلة ولكنها تشير أيضًا إلى فرصة تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للفم ونتائجها ، في حالة توسيع صانعي السياسات لتغطية الرعاية الطبية لتشمل خدمات طب الأسنان."