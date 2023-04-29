طرق صحية لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

كتبت نهير عبد النبى

تعد أمراض القلب هى السبب الرئيسي لوفاة الرجال والنساء حول العالم، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية لكن هناك بعض الطرق التي يمكنك اتباعها من أجل تقليل مخاطر الإصابة على نحو كبير.

وحسب ما ذكرته شبكة CNN الأمريكية فإن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وعدم التدخين، واتباع نظام غذائي صحي يعتبر وسيلة أساسية للوقاية من أمراض القلب.

لكن.. ما هو النظام الغذائي الأفضل

في بيان علمي جديد، صنّف كبار الخبراء في التغذية، أنظمة غذائية شائعة، بحسب قدرتها على تلبية الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية، وتتوافق حمية DASH الغذائية بنسبة 100٪ مع أهداف جمعية القلب الأمريكية لتناول طعام صحي للقلب.



وتسمح حمية بيسكاتاريان بتناول منتجات الألبان، والبيض، والأسماك، والمأكولات البحرية الأخرى، بينما تمنع استهلاك اللحوم والدواجن وتتوافق هذه الحمية بنسبة 92٪ مع الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية.

وربطت الأبحاث حمية البحر الأبيض المتوسط بتقليل مخاطر الإصابة بالسكري، وارتفاع الكوليسترول، والخرف، وفقدان الذاكرة، والاكتئاب، وسرطان الثدي، إضافة إلى فقدان الوزن، وتقوية العظام، وقلب أكثر صحة وحياة أطول.

وكانت الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات وأنظمة كيتو المختلفة في المستوى الأدنى لأنماط الأكل الصحي للقلب، بسبب تركيزها على اللحوم الحمراء، ومنتجات الألبان الكاملة، والدهون المشبعة، وكذلك تناول كميات محدودة من الفاكهة والخضار.

وتوافق كل من النظام الغذائي النباتي، الذي يحتوي على أكثر من 10٪ من الدهون، والأنظمة الغذائية قليلة الدسم، بنسبة 78٪ مع الإرشادات الغذائية لجمعية القلب الأمريكية.