"صحة الإسكندرية" تنظم دورة تدريبية فى مجال علاج أمراض الكلى

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية ، دورة تدريبية فى مجال علاج أمراض الكلى، بقاعة التدريب بمستشفى رأس التين العام ، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبناء على توجيهات الدكتور محمد حسنين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة هبة عارف مديرة الإدارة العامة للشئون العلاجية والخدمات المكملة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والمشرفة على الدورة، إلى أن الدورة حضرها 34 من الصيادلة مسؤولى مستلزمات الكلى فى المستشفيات وأخصائيات التمريض بوحدات ومراكز الغسيل الكلوي بالمستشفيات التابعة للمديرية بهدف تدريبهم على العمل بتلك الوحدات والمراكز.

وأوضحت "عارف"، أن الدورة حاضر فيها كل من الدكتورة نسمه نصر مسؤولة مستلزمات الكلى بالإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد البيلى استشارى الكلى بجامعة المنصورة، والدكتور كريم سالم استشارى الكلى بجامعة الفيوم.

وقام بتسليم الشهادات للمتدربين عقب انتهاء الدورة الدكتور إبراهيم الدهشوري، ممثلا عن الإدارة المركزية للطب العلاجى بوزارة الصحة والسكان.

فيما قامت الدكتورة شيرين القصاص، مديرة إدارة الإعلام والتربية السكانية بمنطقة العامرية الطبية بعقد ندوة توعية، شملت الندوة محاضرات للتوعية بالقضية السكانية، وتأثيرها علي التنمية الاقتصادية وأهميه التباعد بين الحمل وخطورة الزواج المبكر وأهمية الألف يوم الذهبية في حياة الطفل وأهمية الرضاعة الطبيعية المطلقة أول 6 شهور من عمر الطفل ،كما تم مناقشة خطورة ختان الاناث وتأثيره النفسي والصحي على صحة الأنثى.

وتم عقب الندوة الكشف على 50 حالة من الحضور فى إطار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى.