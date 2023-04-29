اليوم السابع
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شمال سيناء الساحرة.. أرض بكر وطبيعة خلابة مبهرة وأجواء هادئة.. صور

السبت، 29 أبريل 2023 09:56 ص
شمال سيناء الساحرة.. أرض بكر وطبيعة خلابة مبهرة وأجواء هادئة.. صور مزارع شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين- تصوير : حسين طلال

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تمتلك شمال سيناء طبيعة خلابة ساحرة تجذب إليها كل من يشاهدها ويستمتع بأجوائها على امتداد مناطقها فى المدن والقرى والشاطئ، فضلا عن تميز الفعاليات التراثية بملامح سيناء الطبيعية وسكانها.

"اليوم السابع" تجولت بمناطق شمال سيناء، وهى تعيش فرحة الذكرى الـ41  لتحريرها والعيد القومى للمحافظة، ورصدت ملامح شمال سيناء كما هى على طبيعتها من مواقع وفعاليات مختلفة بمدن وقرى المحافظة.

ومن المشاهد على أرض شمال سيناء، تمسك أبنائها بموروث سباقات الهجن، وهى التى يخصصها ملاك الإبل من بين إبلهم وتتمتع بلياقة تؤهلها لخوض السباق والتنافس وتحقيق الفوز وحصد الجوائز المالية والدروع، وخلال فعاليات السباق يحرص كثير من الأهالى على الحضور وهم بكامل زينتهم ومتمسكين بإرتداء الأزياء التقليدية، وكثير منهم يقيم لأيام تحت خيام حول المضمار وأثناء تسابق الهجن يتابعونها من بعيد.

وتتنوع مشاهد الحياة الطبيعية على رمال سيناء، التى تشهد هذه الأيام فترة استقبال فصل الصيف، وعلى  شاطئ البحر المتوسط الذى يحد المحافظة من شمالها تجذب المياه الهادئة والرمال الناعمة محبى البحر من كل مكان، للاستمتاع بها ومشاهدة لحظات الشروق والغروب للشمس من خلق زرقة البحر الممتدة.

 بينما فى عمق المحافظة وفى القرى تبدو التلال الرملية بتنوع تضاريسها وقد ودعت فصل الربيع وظهرت ملامح الصيف ويوميات العمل وعناق الحياة، فينتشر الأهالى فى مزارعهم يعملون بها، ولا تغيب مشاهد السيدات وهن يساعدن بالتنقل ورعى الأغنام.

اطفال-شمال-سيناء
اطفال-شمال-سيناء

 

الاستمتاع-بالطبيعة-حول-الهجن
الاستمتاع-بالطبيعة-حول-الهجن

 

الاشجار--فى-الصحراء
الاشجار--فى-الصحراء

 

الجلوس-والاستراحة-على-الارض
الجلوس-والاستراحة-على-الارض

 

الجمل-من-مفردات-البيئة-بسيناء
الجمل-من-مفردات-البيئة-بسيناء

 

الحياة-الطبيعية
الحياة-الطبيعية

 

الخيل-على-شاطئ-العريش
الخيل-على-شاطئ-العريش

 

الدروب-وسط-الصحراء
الدروب-وسط-الصحراء

 

الراكب-الالى-على-ظهر-الجمل-لقيادته-فى-السباق
الراكب-الالى-على-ظهر-الجمل-لقيادته-فى-السباق

 

الزراعة-على-مياه-المطر
الزراعة-على-مياه-المطر

 

السيدة-البدوية-تعمل-فى-مكان
السيدة-البدوية-تعمل-فى-مكان

 

اللون-الاخصر-يغطى-التلال-الرملية
اللون-الاخصر-يغطى-التلال-الرملية

 

اللون-الاخضر-ينتصر-على-اللون-لاصفر
اللون-الاخضر-ينتصر-على-اللون-لاصفر

 

النخيل-فى-سيناء
النخيل-فى-سيناء

 

الهجانة
الهجانة

 

تحت-الخيمة-يتابعون--سباقات-الهجن
تحت-الخيمة-يتابعون--سباقات-الهجن

 

تربية-الاغنام
تربية-الاغنام

 

تلال-رملية-
تلال-رملية-

 

جمهور-سباقات-الهجن
جمهور-سباقات-الهجن

 

حب-الابل-مهنة-يتوارثها-الصغار-من-الكبار
حب-الابل-مهنة-يتوارثها-الصغار-من-الكبار

 

روعة-الشاطئ
روعة-الشاطئ

 

سياج-اخضر
سياج-اخضر

 

شباب-بزيهم-التقليدى
شباب-بزيهم-التقليدى

 

شباب-سيناء-بزيهم-التقليدى١
شباب-سيناء-بزيهم-التقليدى١

 

شجرة-الاثل
شجرة-الاثل

 

طبيعة-سيناء
طبيعة-سيناء

 

طفلة-بالزى-البدوى
طفلة-بالزى-البدوى

 

عشاق-سباقات-الهجن
عشاق-سباقات-الهجن

 

على-شاطئ-العريش
على-شاطئ-العريش

 

مزارع-الزيتون_1
مزارع-الزيتون_1

 

من-فعاليات-سباقات-الهجن
من-فعاليات-سباقات-الهجن

 

من-ملامح-التراث
من-ملامح-التراث

 

وجوه-اطفال-مدينة-الشيخ-زويد
وجوه-اطفال-مدينة-الشيخ-زويد

 

 

 


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الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء

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