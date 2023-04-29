اليوم.. افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل وتأسيس أول مدرسة بحرية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

يفتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم السبت، موسم الصيد ببحيرة البردويل لهذا العام ويضع حجر الأساس لأول مدرسة بحرية، فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى ال41 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وتنتقل الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء التى انطلقت يوم 25 أبريل لمركز بئر العبد بافتتاح موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول، ووضع حجر أساس المدرسة البحرية بقرية التلول، و افتتاح المجمع الأزهرى، وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان.

وسبق وشهدت فعاليات احتفال محافظة شمال سيناء بذكرى التحرير والعيد القومى للمحافظة افتتاحات عدد من المشروعات الخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، وشملت محطة تحلية المياه بقبر عمير بطاقة 240 متر مكعب فى اليوم، و بتكلفة 2.650 مليون جنيه، وتضم محطة تحلية و 3 آبار ومبنى إدارى ومولد كهرباء بقدرة 200 ك. ف. أ. التغذية المحطة، وبئر المياه بتجمع أبو مغيض بقبر عمير على عمق 65 مترا، بطاقة 50 متر مكعب فى الساعة، لزراعة 5 أفدنة تخدم 7 أسر، ويقوم مجلس المدينة بالصيانة الدورية وتوزيع المياه على المزارعين.

وفى مدينة العريش تم افتتاح تطوير مكتبة العريش لتقدم خدماتها الثقافية لحى العريش بميدان الرفاعى، وتمت إجراءات الصيانة، ضمن خطة صيانة العام الحالي 2023 وتضم حاليًا ما يقرب من 4500 كتاب متنوع في جميع مجالات العلوم والآداب، كما تم افتتاح تطوير مكتبة ضاحية السلام، ضمن خطة صيانة العام الحالي 2023 وقام بعملية التطوير مديرية الإسكان بشمال سيناء، وتبلغ مساحتها 220 مترا، حيث تضمنت أعمال التطوير والصيانة مكتبة الطفل ومكتبة عامة وتم تجهيزها بأحدث الإصدارات لتبلغ عدد محتوياتها إلى ما يقرب من 7800 كتاب لينضم موقعين ثقافيين ليبلغ عدد المواقع الثقافية العاملة التابعة لفرع شمال سيناء (14) موقعًا لتستكمل الثقافة مسيرتها في تقديم الخدمة الثقافية لأبناء سيناء ويهدف استكمال التنمية الشاملة لسيناء، ووضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة، وافتتاح الملعب الخماسى لنادى نجمة سيناء، وافتتاح مدرستين .

ومن المقرر أن تتواصل الاحتفالات بافتتاح مسجد الجفجافة وتسليم عقود منازل التجمع التنموى فى خشم القاد بمركز الحسنة بوسط سيناء.



