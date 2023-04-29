اليوم السابع
Ads
السبت، 29 أبريل 2023 07:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

اليوم.. افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل وتأسيس أول مدرسة بحرية بشمال سيناء

السبت، 29 أبريل 2023 06:30 ص
اليوم.. افتتاح موسم الصيد ببحيرة البردويل وتأسيس أول مدرسة بحرية بشمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يفتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم السبت، موسم الصيد ببحيرة البردويل لهذا العام ويضع حجر الأساس لأول مدرسة بحرية، فى إطار احتفالات المحافظة بالذكرى ال41 لتحرير سيناء والعيد القومى للمحافظة.

وتنتقل الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء التى انطلقت يوم 25 أبريل لمركز بئر العبد بافتتاح موسم صيد بحيرة البردويل من مرسى التلول، ووضع حجر أساس المدرسة البحرية بقرية التلول، و افتتاح المجمع الأزهرى، وتفقد قرى الصيادين بإغزيوان.

وسبق وشهدت فعاليات احتفال محافظة شمال سيناء بذكرى التحرير والعيد القومى للمحافظة  افتتاحات عدد من المشروعات الخدمية في مركز ومدينة الشيخ زويد، وشملت محطة تحلية المياه بقبر عمير بطاقة 240 متر مكعب فى اليوم، و بتكلفة 2.650 مليون جنيه،  وتضم محطة تحلية و 3 آبار ومبنى إدارى ومولد كهرباء بقدرة 200 ك. ف. أ. التغذية المحطة، وبئر المياه بتجمع أبو مغيض بقبر عمير على عمق 65 مترا، بطاقة 50 متر مكعب فى الساعة، لزراعة 5 أفدنة تخدم 7 أسر، ويقوم مجلس المدينة بالصيانة الدورية وتوزيع المياه على المزارعين.

وفى مدينة العريش تم افتتاح تطوير مكتبة العريش لتقدم خدماتها الثقافية لحى العريش بميدان الرفاعى، وتمت إجراءات الصيانة، ضمن خطة صيانة العام الحالي 2023 وتضم حاليًا ما يقرب من 4500 كتاب متنوع في جميع مجالات العلوم والآداب، كما تم افتتاح تطوير مكتبة ضاحية السلام، ضمن خطة صيانة العام الحالي 2023 وقام بعملية التطوير مديرية الإسكان بشمال سيناء، وتبلغ مساحتها 220 مترا، حيث تضمنت أعمال التطوير والصيانة مكتبة الطفل ومكتبة عامة وتم تجهيزها بأحدث الإصدارات لتبلغ عدد محتوياتها إلى ما يقرب من 7800 كتاب لينضم موقعين ثقافيين ليبلغ عدد المواقع الثقافية العاملة التابعة لفرع شمال سيناء (14) موقعًا لتستكمل الثقافة مسيرتها في تقديم الخدمة الثقافية لأبناء سيناء ويهدف استكمال التنمية الشاملة لسيناء، ووضع حجر أساس مديرية الشباب والرياضة، وافتتاح الملعب الخماسى لنادى نجمة سيناء، وافتتاح مدرستين .

ومن المقرر أن تتواصل الاحتفالات بافتتاح مسجد الجفجافة وتسليم عقود منازل التجمع التنموى فى خشم القاد بمركز الحسنة بوسط سيناء.


 


شمال سيناء

بحيرة البردويل

صيد الاسماك

قرية الصيادين

المدرسة البحرية



الموضوعات المتعلقة

الانتهاء من مراحل عمل إنشاء أكبر محطة لتحلية مياه البحر على ساحل شمال سيناء

الجمعة، 28 أبريل 2023 03:00 ص

سيناء تحتفل بذكرى التحرير على أرضها.. حفل غنائى ساهر لأبناء البدو بحضور 4 وزراء.. محمد منير يشعل حماس جمهور العريش على مسرح مكشوف.. هيثم نبيل يشارك بفقرات فنية.. ومحمود التهامى ينشد "أكاد من فرط الجمال".. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 01:48 ص

4 وزراء يشهدون مهرجان شباب الجامعات بالعريش «سيناء أولًا»

الأربعاء، 26 أبريل 2023 07:48 م

وزيرة التضامن: 250 مليون جنيه لدعم أسر الشهداء والمصابين المدنيين بشمال سيناء

الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة