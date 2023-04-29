وأشار القنصل الروسي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /السبت/ - إلى أن عدة مجموعات من المواطنين الروس قامت على مسؤوليتهم الخاصة، بالخروج من الخرطوم ومدن سودانية أخرى إلى بورتسودان، وفي وقت لاحق تم إجلاؤهم على متن السفن إلى جدة، ووصل عددهم إلى أربعين روسيا.



وتابع أنه من بين الروس الذين تم إجلاؤهم من السودان، عدة عائلات ومجموعة كبيرة من موظفي إحدى الشركات الروسية، بالإضافة إلى موظفين تابعين للأمم المتحدة.



وتطرق إلى أن الجميع حصل على تأشيرة سعودية مجانية، وإقامة مجانية في الفندق لمدة يومين، بالإضافة إلى الطعام.

وشدد على أن حوالي ألفين شخص يصلون يوميا إلى ميناء جدة بالعبارات أو على متن سفن حربية من السودان، حيث يستعر القتال بين الجيش الحكومي وقوات الرد السريع يوميا.



جدير بالذكر أنه منذ 15 أبريل الجاري، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها بالعاصمة الخرطوم، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.