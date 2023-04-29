روسيا: تدمير منظومة مدفعية أوكرانية آلية فى منطقة خيرسون

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أكد الفرع الإقليمى بوزارة الطوارئ الروسية، أن القوات دمرت منظومة مدفعية أوكرانية آلية فى منطقة خيرسون خلال الليلة الماضية.

وأوضح الفرع الإقليمى بوزارة الطوارئ، وفقا لبيان أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم /السبت/ - أن "نيران المدفعية فى منطقة فيلتنسكوى دمرت مدفع ذاتى الحركة من طراز جفوزديكا كان عليه طاقم من 5 أفراد وذخيرة".



وأضاف البيان، أن القوات الروسية دمرت خلال المعارك الليلية فريقًا أوكرانيًا بقذائف الهاون بالقرب من بلدة دنيبروفسكوى مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة خمسة من أفراد القوات الروسية.



وفى سياق منفصل .. صرح رئيس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة يفجينى بريجوزين، بأن الجيش الأوكرانى مستعد لهجوم مضاد سيبدأ بحلول 15 مايو المقبل.



وقال بريجوزين إن "الجيش الأوكرانى مستعد للهجوم المضاد وقد أعاقته الأحوال الجوية السيئة وربما بعض المشاكل الداخلية التى كان عليه حلها، ربما سيعطوننا راحة فى 9 مايو لكن الهجوم سيبدأ بنسبة 100% قبل 15 مايو".



وفى السياق أعلنت وزارة الدفاع الروسية تصفية أكثر من 825 جنديا ومرتزقة وتدمير 14 مسيرة وإسقاط مروحية Mi-8 أوكرانية على كافة محاور القتال.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف - فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - إنه تم تصفية أكثر من 70 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، وإحباط أربع محاولات لمجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية فى محور كوبيانسك، وتصفية ما يصل إلى 75 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعى هاوتزر من طراز D-20 و D-30 على محور كراسنى ليمان.



وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية وقوات فاجنر تمكنت فى محور دونيتسك من وقف محاولات القوات الأوكرانية للهجوم المضاد ، كما نفذت المقاتلات الروسية 7 طلعات جوية ونفذت قوات المدفعية 58 مهمة إطلاق نار فى أرتيوموفسك خلال 24 ساعة، وتم تصفية أكثر من 575 جنديا ومرتزقة وتدمير مدفع هاورتز D-30. واثنين من طراز أكاتسيا وغفوزديكا ذاتية الدفع، بالإضافة إلى رادارين AN / TPQ-50 مضادين للبطارية أمريكية الصنع.



وتابع أن القوات الأوكرانية فقدت فى محورى جنوب دونيتسك وزابوروجيه أكثر من 85 جنديا، وتم تدمير مدفعتى D-20 و D30. كما تم تدمير مستودعات ذخيرة لللواء 72 الميكانيكى للقوات الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمى 110 فى دونيتسك ، وتصفية نحو 20 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاوتزر D-30 فى محور خيرسون.



وأكد المتحدث اعتراض 4 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة هيمارس ، وتدمير 14 مسيرة أوكرانية فى دونيتسك ولوجانسك وخاركوف ،وإسقاط مروحية أوكرانية من طراز Mi-8 فى لوجانسك.