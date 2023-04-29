رفع 550 حالة إشغال فى حملة مكبرة بالطالبية.. صور

كتبت - مرام محمد

شن حي الطالبية ب محافظة الجيزة، حملة مكبرة بالقطاع الشمالي والجنوبي، لرفع إشغالات المطاعم والكافيهات والأكشاك والباعة الجائلين والمحال التجارية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف أشرف تامر رئيس الحي، بالاشتراك مع شرطة المرافق بقيادة المقدم إسلام الهادي، عن رفع 300 حالة إشغال متنوعة بشوارع "السلام، وذهني، والأمين، والجامع، وترسا، والهرم، وفيصل" بالقطاع الشمالي.

كما أسفرت الحملة عن رفع 250 حالة إشغال متنوعة وإيداعها بمخازن الحي، وذلك بشوارع "الإخلاص، والثلاثيني الجديد، والعمدة، وعز الدين عمر، وعثمان أحمد عثمان، وسوق الكونيسه" بالقطاع الجنوبي.

الجدير بالذكر أن حي الدقي شن تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وتحت غطاء أمني من شرطة المرافق حملة مسائية مكبرة على المطاعم والكافيهات والأكشاك والمحال التجارية المخالفة بإشغال الطريق العام وكذا المخالفة لاشتراطات الترخيص، أسفرت عن رفع 322 حالة إشغال وتحرير 15 محضر إشغال وكذا عدد 2 مخالفة إلقاء مخلفات في الطريق العام.