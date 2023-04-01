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محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال بحي الطالبية.. صور

السبت، 01 أبريل 2023 10:02 ص
محافظة الجيزة تشن حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال بحي الطالبية.. صور حملة مكبرة لرفع إشغالات المحال بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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شنت محافظة الجيزة من خلال حي الطالبية، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتكثيف حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات وتحقيق الانضباط لتسهيل حركة سير المواطنين.
 
وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات الطريق العام بشارعي عثمان محرم والعمدة وتحرير المحاضر اللازمه تجاه المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بتواجد كافة الإدارات المعنية وشرطة المرافق.
 
ومن جانبه، شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على المرور الدورى على المواقع التى تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم تكرار المخالفة مجدداً والتعامل الفورى حيال أى مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتكثيف حملات رفع الإشغالات بصفة دورية خلال شهر رمضان الكريم للتصدى للمخالفات، وعدم التهاون حيال المخالفين.
 
يُذكر أن جهود حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق أسفرت مؤخرا عن رفع ومصادرة 3800 حالة إشغال ضمت كراسي و شيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين بالقطاع ( أ ، م ، ز ، ص ، ح ) وشوارع الجيش والضغط العالي.
 
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حملة اشغالات

اشغالات

تعديات

حي الطالبية

الجيزة



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